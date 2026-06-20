Brasil en alerta: Raphinha sufre lesión muscular y causa baja ante Escocia

Después de dos jornadas disputadas en el Mundial 2026, la selección brasileña lidera el Grupo C con cuatro puntos. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti buscará quedarse con el primer lugar del sector, pero para eso necesita cerrar con un buen resultado ante Escocia. El Scratch Du Oro se medirá ante la escuadra europea el próximo miércoles 24 de junio, sin embargo, afrontarán dicho duelo con una baja de peso: Raphinha.

El extremo del FC Barcelona, que fue elegido como el futbolista más valioso de la temporada 2025/2026, tuvo que salir de cambio en el duelo ante Haití debido a una molestia física.

Horas después del encuentro, se confirmó que Raphinha sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. Los reportes más recientes señalan que el futbolista se mantendrá concentrado con sus compañeros y recibirá un tratamiento intensivo buscando que se recupere para jugar en las rondas de eliminación directa del torneo.

Sin embargo, la participación del talentoso extremo brasileño está descartada para el partido del próximo miércoles ante Escocia.

🚨 BREAKING: Raphinha has a muscle injury in his right thigh, Brazil tests have confirmed.



Raphinha will now undergo intensive treatment, staying with Brazil squad at the World Cup and trying to recover for later stages.



Rapha will miss the upcoming game vs Scotland. pic.twitter.com/ls4IGHkIVL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Raphinha fue sustituido al minuto 40 del duelo ante Haití; Ancelotti apostó por Rayan para cubrir la posición. Hasta el momento se desconoce si el estratega italiano mandará al joven delantero del Bournemouth de inicio ante Escocia o si realizará una modificación en su esquema ante la baja del futbolista blaugrana.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

A pesar de las lesiones, Raphinha tuvo una gran temporada con el FC Barcelona. El delantero registró 21 goles y ocho asistencias en 33 partidos disputados en todas las competencias.

La lesión de Raphinha se suma a la de Neymar, quien no ha podido disputar ni un minuto en el Mundial 2026 por una lesión en la pantorrilla.