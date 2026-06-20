Brasil en vilo: ¿Qué tan grave es la lesión de Raphinha?

Brasil consiguió este viernes por la noche su primer triunfo en el Mundial 2026 superando a Haití por 3-0 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Los goles fueron de Vinicius Jr. y Matheus Cunha por duplicado, y la mala noticia llegó por el lado de Raphinha.

Una de las estrellas del FC Barcelona se quedó quieto en el campo promediando la segunda mitad, pidió asistencia médica y salió de inmediato con gestos de preocupación, algo que mató de raíz el clima festivo que había en el estadio por el triunfo parcial del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Según informó la Cadena SER, el propio Raphinha está convencido de que se trata de una lesión menor, aunque los estudios médicos que se realizará este sábado serán los que confirmen la gravedad de la lesión y cuánto tiempo estará de baja.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

"A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva", anticipó el entrenador en conferencia de prensa tras el triunfo ante los haitianos.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un breve comunicado sobre el estado de salud del futbolista del Barcelona: “El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será revaluado".

La Seleção tendrá descanso y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Escocia el próximo miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Con un empate y una victoria ya están clasificados, pero deberán ganarle a los europeos por un buen margen para que Marruecos no los relegue al segundo lugar. Un triunfo de los escoceces podría dejar a Brasil entre los mejores terceros. A esta hora, el rival del Scratch en 16avos sería Japón y se cruzarían con Francia en octavos de final.