Brian Rodríguez explica su rechazo a fichar por el Ajax en el último mercado

Sobre el cierre del mercado de verano, Brian Rodríguez tuvo sobre la mesa una oferta muy seria de parte del Ajax. La misma cumplía tanto las exigencias del jugador como las del América. Sin embargo y para sorpresa de muchos, el charrúa tomó la decisión de rechazar la misma por voluntad propia y hoy, un par de meses después explica su decisión.

INCREÍBLE, PERO CIERTO 🤯#CentralFOX | Brian Rodríguez reveló que no llegó al Ajax ya que tenía en mente ¡ganar la Leagues Cup con el América!



La oferta era buena, estaba convencido de salir, pero pidió a su agente frenar todo para concentrarse en el torneo ante la MLS... al… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 8, 2026

Esta fue la (oferta) más cercana en el sentido de que podría marcharme, era muy buena para mí tanto para el club, era una muy buena inversión. En una negociación tenemos que ganar los dos, tanto el club como el jugador, si no, no hay acuerdo. Brian Rodríguez

Brian declaró que el motivo principal de su rechazo fue jugar las rondas finales de la Leagues Cup con el América y no afectar deportivamente al equipo.

En ese instante estábamos los dos convencidos de que tenía que dar ese salto, creo yo que no había más nada para hacer acá, pero yo tenía en mente, se lo dije a Guillermo (Almada) y al presidente (Baños), que el objetivo era ganar la Leagues Cup, lastimosamente no pudimos. Pero en ese momento fue cuando le dije a mi representante que frenara un poco para estar centrado en eso, lo hicimos, y cuando pasó lo de Leagues Cup fue justamente con lo de la negociación. Brian Rodríguez

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Agradeció el apoyo de directiva y cuerpo técnico para dar el salto de calidad este verano, sin embargo, no lamenta su decisión personal.

No se dio en ese momento porque Emilio y Santiago hicieron un esfuerzo muy grande por mí, hablé mucho con Almada también, y decidimos estar acá, en el club más grande, tener la felicidad de estar todos los días acá, trabajar con alegría como vengo todos los días, estar en un lugar feliz con compañeros que son familia para mí. Brian Rodríguez

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