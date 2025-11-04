Brian Rodríguez lanza una advertencia a la Liga MX previa al cierre del torneo

América buscará el liderato de la Liga MX en la jornada final del torneo. Para ello el club de la capital del país deberá vencer al Toluca y esperar una caída de Cruz Azul. Aunque, en caso de no llegar a la meta, en Coapa se saben rival de peso de cara a la liguilla, así lo asegura su estrella, Brian Rodríguez.

Contra Toluca (en la pasada final de la Liga MX) faltaron jugadores muy importantes. Llegar con plantel completo te da otro tipo de partidos y comparación con otros equipos. Nadie quiere enfrentar a América en ninguna fase y menos con plantel completo. Trataremos de llegar todos para que se dé. Brian Rodríguez

Agregó que el retorno de sus compañeros fuera hasta el día de hoy por lesión, potenciarán todavía más la calidad de la plantilla.

Creo que mantener el foco es muy importante, tener a todos los jugadores sanos para la Liguilla es el enfoque total del club. Recuperar a Henry (Martín), 'Pantera' (Zúñiga), (Alejandro) Zendejas, recuperar a los que nos han dado mucho en este tiempo. Tenerlos a todos en liguilla para que el profe decida, tener a todos es fundamental para lo que se viene. Esta liguilla será muy competitiva. Brian Rodríguez

El jugador concluye que dentro del América tienen bien en claro cuáles son sus metas y obligaciones.

Cuando te replanteas las cosas y sabes donde estás ubicado, América debería estar en primer lugar, no podemos aspirar a menos ni conformarnos con un segundo lugar o empatarle a Mazatlán. Sabemos dónde estamos parados, somos el equipo más grande de México y deberíamos estar en primer lugar. Lo de la presión lo llevamos muy bien, la presión te ayuda a estar alerta. Cuando estás en una institución como ésta, siempre tienes que estar en un primer lugar, no hay opción. Faltaron puntos que hoy en día necesitamos, pero lucharemos hasta la última jornada para quedar primeros que es nuestro objetivo. Brian Rodríguez

