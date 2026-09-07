Brian Rodríguez pone fin a los rumores sobre su futuro en el América

Casi seis meses después de su llegada al América, se ha hecho una costumbre que el nombre de Brian Rodríguez esté dentro del mercado. Tanto a nivel local en la Liga MX como en destino internacionales como ligas secundarias de Europa, Medio Oriente y Brasil.

Este verano no ha sido la excepción. Clubes como Cruzeiro y el Ajax tocaron con muchas fuerza su puerta. Sin embargo, ningún traspaso se ha concretado más allá de que los ofrecimientos sí estuvieron sobre la mesa del extremo.

SU DESEO ERA QUEDARSE. 😎

El futbolista uruguayo confirmó que tuvo ofertas para dejar a las Águilas en este mercado de fichajes.https://t.co/LDk0WHgw77 pic.twitter.com/sbxzxLusde — MedioTiempo (@mediotiempo) September 7, 2026

La gente ha hablado más de lo que es. Nunca me han escuchado a mí decir que me quería ir, si bien hubo ofertas, así que estoy muy contento de quedarme acá. Brian Rodríguez

Rodríguez añadió que no sólo no se ha planteado salir del cuadro de la capital del país, sino que además, está muy conforme con el rol que hoy tiene dentro del equipo, un estelarismo por el cual ha trabajado y mucho.

He trabajado muchísimo para tener este momento. Siento que puedo dar mucho más al América, quiero darlo, trabajo día a día, trabajo siempre para el equipo y espero tener muchas más alegrías en este equipo. Brian Rodríguez

Club Leon v Club America - Leagues Cup Third Place Match | Maria Lysaker/GettyImages

A manera de conclusión, Brian externó su alegría por su hoy ex compañero en América, socio en selección de Uruguay y amigo personal, Sebastián Cáceres, quien sí ha dado el salto de calidad al mejor fútbol del planeta este mercado para firmar con el Celta de Vigo.

Contento por él, obviamente. Yo feliz que Sebastián dé ese gran salto, es un gran amigo y espero que más compañeros también lo puedan dar. Brian Rodríguez

Sobre el cierre de la era de André Jardine, Rodríguez tuvo un rol rotacional en el equipo. Con Guillermo Almada, hoy es un intocable dentro del once estelar del club.