Brian Rodríguez regresa antes de lo esperado con el América

Brian Rodríguez no continuará con la selección de Uruguay durante el resto de la FIFA. El atacante del América causó baja de la concentración del combinado charrúa debido a problemas relacionados con su documentación, situación que le impedirá mantenerse a disposición del cuerpo técnico de Diego Forlán para el resto del parón.

La situación no está relacionada con algún inconveniente físico del futbolista, sino exclusivamente con un tema administrativo que no está dentro del control de los uruguayos. Ante la imposibilidad de continuar normalmente con Uruguay, Rodríguez recibió autorización para abandonar la concentración y emprender su viaje de regreso a México.

NO PUEDE SER 😳



Brian Rodríguez no podrá disputar el tercer partido de Uruguay en esta Fecha FIFA debido a un inconveniente con su documentación. El atacante del América fue liberado por la selección charrúa y volverá antes de lo previsto a México.https://t.co/gl0vDLSgle pic.twitter.com/ufaXRIAPxg — MedioTiempo (@mediotiempo) September 30, 2026

El extremo tomará un vuelo con destino a México para reincorporarse cuanto antes a los trabajos del América. De esta manera, el conjunto del nido de Coapa recupera antes de lo previsto a quien es y por mucho su mejor jugador en lo que va del semestre.

América tiene programado un encuentro de preparación frente a Cruz Azul en Estados Unidos, pero no se espera que Brian Rodríguez forme parte de la convocatoria para dicho compromiso. El cuerpo técnico de Guillermo Almada priorizaría su recuperación tras el viaje a territorio asiático.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La ausencia del uruguayo ante Cruz Azul permitiría administrar sus cargas pensando principalmente en el regreso de la Liga MX. El objetivo es no poner en riesgo el físico de un hombre tan diferencial a días de que la etapa clave del torneo entre en su curso.

El escenario cambia de cara al encuentro frente a Monterrey, donde existen mayores posibilidades de verlo nuevamente dentro del terreno de juego. Ese compromiso marcará la reanudación de la actividad de Liga MX para los capitalinos después del parón intrnacional y aparece como la fecha prevista para su regreso.

Su incorporación anticipada también permitirá al cuerpo técnico evaluar directamente sus condiciones y determinar la carga de trabajo necesaria durante los próximos entrenamientos. Si bien es cierto que Brian no tuvo exceso de minutos con Uruguay, sí viene de una travesía muy larga al continente asiático.

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