Bruno Fernandes iguala un récord de Cristiano Ronaldo y apunta a hacer historia en el Manchester United

Con su distinción como mejor jugador del mes de marzo de 2026 en la Premier League, Bruno Fernandez se ubica en la misma línea que Cristiano Ronaldo en la historia moderna del Manchester United; el mediocampista alcanzó los seis premios mensuales e igualó el récord histórico del delantero.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Para el portugués, compartir estadísticas de igual a igual con una figura de nivel mundial como Cristiano representa un reconocimiento a la regularidad de su rendimiento deportivo y a su referencia dentro del equipo.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Bruno Fernandes has equalled Cristiano Ronaldo’s record of six Premier League Player of the Month awards for Manchester United.



After winning the March 2026 award, he said:



“It’s always good company to be in. It is obviously a huge honor and privilege for… pic.twitter.com/4QyFPmcF2V — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 9, 2026

Fernandes entra en la élite del United

El capitán de los Red Devils no solo alcanzó a Ronaldo, sino que también dejó atrás a otra leyenda del club como Wayne Rooney, quien había conseguido cinco distinciones. Más atrás aparecen nombres emblemáticos como Paul Scholes y Marcus Rashford, ambos con cuatro, y Ruud van Nistelrooy con tres.

Este crecimiento estadístico y la regularidad deportiva confirma la influencia de Fernandes desde su llegada en 2020, convirtiéndose rápidamente en el eje futbolístico del conjunto inglés y en un líder absoluto dentro del vestuario.

Asimismo, en la carrera inmediata en competencia también aparece un objetivo aún mayor para el mediocampista, el récord absoluto de premios al Jugador del Mes en la Premier, actualmente compartido por Harry Kane, Sergio Agüero y Mohamed Salah con siete distinciones.

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Image Photo Agency/GettyImages

Con contrato vigente hasta junio del 2027, con opción de extenderlo a un año más, y margen competitivo, Fernandes tiene posibilidades concretas de superar esa marca en el corto plazo si mantiene su regularidad futbolística; con 16 asistencias en la actual campaña, está a solo cuatro de igualar el récord histórico de 20 de Thierry Henry y replicado años después por Kevin De Bruyne.

En una temporada que ya lo distingue como figura indiscutida, el portugués no solo igualó a una leyenda compatriota de su combinado, sino que empieza a perfilarse como protagonista de una nueva era en la historia del Manchester United, con marcas propias cada vez más cerca.

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