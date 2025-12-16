Bruno Fernandes no olvida que el Manchester United quiso su salida: "Aún lo tengo en la cabeza"

Bruno Fernandes ha demostrado lealtad y amor por los colores del Manchester United. Sin embargo, el futbolista portugués siente que no ha sido recíproco, ya que este mismo año se habló de la salida del volante y es algo que no olvida.

El capitán del United viene de anotar el fin de semana en el empate 4-4 ante el Bournemouth en casa, en otro de esos partidos en los que el cuadro dirigido por Ruben Amorim dejó escapar unos tres puntos que parecían estar en el bolsillo.

“El Manchester United quería que me fuera el verano pasado, lo tengo en la cabeza”, dijo Fernandes, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano. “Se lo dije a los directores, pero creo que no tuvieron el coraje de tomar esa decisión”.

Fernandes llegó al estrellato con el United, después de buenas campañas con el Sporting de Lisboa, donde empezó a demostrar todo el talento que hoy exhibe en la Premier League. Ha sufrido de una época de sequía en los Red Devils, pero siempre ha decidido mantenerse en el club.

Bruno Fernandes brilló en el Sporting de Lisboa antes de fichar por el United | NurPhoto/GettyImages

"Decidí quedarme, no solo por motivos familiares, sino también porque me gusta mucho el club. La conversación con el entrenador también me convenció. Pero, desde el punto de vista del equipo, sentí que si te vas, no es tan malo para nosotros", explicó.

"Me duele mucho. Más que doler, me entristece porque soy jugador y no tienen nada que criticar. Siempre estoy disponible, siempre juego, bien o mal. Lo doy todo. Luego ves cosas a tu alrededor, jugadores que no valoran tanto al club ni lo defienden tanto... eso te entristece", añadió el luso.

En enero de 2020, el United fichó a Fernandes, pagando 55 millones de euros al Sporting de Lisboa, en una cifra récord para aquel momento. Se ha convertido no solo en un jugador importante, sino en el capitán y líder del conjunto de Old Trafford.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE