Bryan González marcó en el Clásico Nacional, pero abandonó por lesión encendiendo las alarmas en Chivas

Para el Clásico Nacional, celebrado en el Estadio Banorte Azteca, Chivas demostró que seguía en plena forma al ir venciendo 0-2 al América, gracias a las dianas de Bryan González y Ricardo Marín, sin embargo, fue empatado 2-2 después de un doblete del colombiano Miguel Borja.

🔴⚪️ ¡GOOOOOOOL DE CHIVAS! ¡BRYAN GONZÁLEZ! 🐐🔥



¡SE ADELANTA EL REBAÑO EN EL CLÁSICO NACIONAL! Bryan González apareció para marcar un auténtico GOLAZO y hacer explotar al Estadio Azteca.



¡CHIVAS PEGÓ PRIMERO! ❤️⚽️



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Una de las decisiones más importantes que tomó el técnico del Rebaño Sagrado, el argentino Gabriel Milito, fue devolverle la titularidad al Cotorro González, pese a que Hugo Camberos tuvo buenas actuaciones desde que tomó el puesto. El motivo de la decisión podía deberse a que el ex del Pachuca es mejor en el tema defensivo que el canterano rojiblanco.



Pese a diferentes comentarios suscitados en redes por dicha decisión, al final El Mariscal tuvo la razón porque el lateral izquierdo influyó en el marcador debido a que marcó el primer tanto, aparte aportó mucho a la hora de cubrir al rival. La diana llegó al minuto 32 cuando Dani Aguirre mandó un centro al área que el defensa cabeceó con gran fuerza para dejar sin oportunidad a Rodolfo Cota.



No obstante, la mala noticia para Chivas apareció al minuto 52. De repente, El Cotorro se tiró en el campo para darle entrada al cuerpo médico, tomándose la decisión de darle salida, recordando que tenía poco tiempo de haberse reincorporado al grupo por una ruptura fibrilar de segundo grado, que lo alejó casi un mes de los terrenos de juego, reapareciendo apenas la jornada pasada frente a los Pumas, donde volvió con una diana.

🔴⚪️ ¡BRYAN “COTORRO” GONZÁLEZ SALE LESIONADO DEL CLÁSICO!



El autor del primer gol de Chivas tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una molestia, dejando su lugar en el segundo tiempo.



🚨 Pendientes de la valoración médica para conocer el alcance de la lesión.… pic.twitter.com/qj51eCxZg8 — Historia Chivas (@Historia_Chivas) September 20, 2026

Luego de ser sacado del campo para darle ingreso a Efraín Álvarez, el cuerpo médico tapatío le colocó hielo al lateral, quedando por ahora a la espera de saber el informe oficial sobre su condición. En el acutal semestre, El Cotorro lleva cuatro encuentros disputados con dos anotaciones.