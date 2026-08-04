Caído el fichaje de Brian Rodríguez por Cruzeiro

Como se ha informado en este espacio, el Cruzeiro de Brasil lleva tiempo con la mira puesta en el posible fichaje de Brian Rodríguez. El extremo del América de la Liga MX gusta y mucho al club brasileño, a tal grado que en las más recientes horas se movieron dentro de la formalidad presentando una oferta por su carta.

La misma fue de doce millones de dólares, de los cuales, diez estaban plasmados en calidad de fijos y los dos restantes eran variables por rendimiento. Sin embargo, este martes el mismo Cruzeiro ha informado que la negociación con el Club América se ha terminado. El fichaje no se concretó y el conjunto azulón no se moverá de nueva cuenta por el mismo.

🚨💣 Cruzeiro informó que no seguirá con las tratativas para fichar a Brian Rodríguez, del América. La última oferta había sido de u$s 10M más 2M en objetivos. pic.twitter.com/XHukwfkcru — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

Cruzeiro informa a sus aficionados que no continuará con las negociaciones para fichar al delantero uruguayo de 26 años, Brian Rodríguez, del Club América de México. La Raposa agradece al jugador, al club y a todas las demás personas involucradas en las negociaciones, las cuales no llegarán a concretarse.

En menos de 24 horas, el cuadro de Cruzeiro pasó de atacar con todo por el fichaje de Brian a descartar el mismo en un abrir y cerrar de ojos. Además, cerrando la puerta de forma absoluta, al menos para lo que resta del mercado de verano.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

El club brasileño no ha informado sus motivos para dar un paso al costado dentro de las gestiones donde había optimismo de ambas partes. Sin embargo, prensa en México afirma que los motivos giran alrededor de algunos asunto fuera de las canchas que el extremo charrúa de 26 años no ha resuelto del todo.

Para el América se va una oportunidad única de vender a un Rodríguez cuyo nivel a ido a la baja. Además, parecía que podrían hacer por un precio por encima del que ellos mismos estimaban. Por su parte, el jugador y su manejo ven de nueva cuenta como un viaje con destino a Brasil se les va de las manos.