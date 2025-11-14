Carlos Acevedo entra en el radar de Cruz Azul para el mercado invernal

Carlos Acevedo podría convertirse en una de las principales opciones de Cruz Azul para reforzar la portería durante el mercado de invierno, especialmente tras la baja por lesión de Kevin Mier, quien era pieza clave en el esquema celeste.

El guardameta de Santos Laguna gusta mucho a la directiva cementera y al cuerpo técnico. Sin embargo, por ahora no existe una oferta formal, pues el club quiere evaluar primero el rendimiento de Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa, los otros dos arqueros disponibles en el plantel.

SERÍA UN BOMBAZO 💙😱💣



Cruz Azul busca una solución inmediata tras la lesión de Kevin Mier, y el nombre que encabeza la lista es el de Carlos Acevedo.



🔵 El arquero de Santos atraviesa uno de sus mejores momentos y se perfila como el refuerzo para el Clausura 2026. Según Marca… pic.twitter.com/m3DiMRPRvn — Futbol Total (@futboltotal) November 13, 2025

Cruz Azul prefiere no precipitarse y estudiar a fondo si alguno de sus porteros internos puede asumir el rol con garantías antes de acudir al mercado. Aun así, Acevedo se mantiene como una alternativa real y atractiva para la institución capitalina.

Por otro lado, Toluca también tiene en su lista de opciones al arquero lagunero. El club choricero ya habría realizado sondeos iniciales para conocer las condiciones de un posible fichaje, según fuentes cercanas al jugador.

Mazatlan FC v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El interés del Toluca se explica por el deseo de reforzar la portería de cara al Clausura y por la buena consideración que tiene Acevedo dentro de la Liga MX, donde es visto como uno de los arqueros mexicanos con mayor proyección.

En paralelo, el propio Acevedo desea salir de Santos Laguna, motivado por la intención de recuperar protagonismo y aumentar sus posibilidades de meterse en la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo. El meta considera que un cambio de club podría impulsarlo nuevamente.

El escenario todavía es temprano, pero tanto Cruz Azul como Toluca mantienen viva la opción. La decisión dependerá del análisis interno de la Máquina y de la capacidad del Toluca para avanzar en negociaciones con Santos.

Por ahora, Acevedo sigue siendo uno de los nombres más comentados rumbo al invierno. Su futuro se mantiene abierto y el interés en México podría brindar la oportunidad que busca.