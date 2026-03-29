Dani Carvajal tendrá que armarse de paciencia con el Real Madrid y con su futuro. Su prioridad sigue puesta en el club, aunque todavía no se produjo la reunión que permita definir su situación contractual de cara a la próxima temporada.

Segun informa diario AS, El vínculo del capitán finaliza en tres meses y la dirigencia todavía no comunicó una decisión. La idea dentro del club apunta a postergar este tipo de definiciones hasta el cierre de la temporada, tal como sucedió en su momento con futbolistas como Nacho, Toni Kroos o Luka Modric.

En este período, distintos equipos se acercaron para conocer la postura del lateral. La respuesta se mantuvo sin cambios. Carvajal quiere continuar en el Merengue y no evalúa otras alternativas hasta tener ese one on one con Florentino Pérez.

El momento de despejar la incógnita sobre su futuro, queda emplazado para más adelante. Ya sucedió con Nacho, Kroos o Modric.



✍️ José Félix Díaz pic.twitter.com/CZgWAderkb — Diario AS (@diarioas) March 29, 2026

En lo deportivo, el defensor muestra una evolución física que se está traduciendo en mayor participación. En LaLiga acumula 12 partidos con siete titularidades y viene de sumar minutos en cuatro de los últimos cinco encuentros.

A nivel selección, su presencia sigue siendo valorada. Fue incluido en la prelista para los compromisos frente a Serbia y Egipto y, si bien en el primer partido no jugó, de todas maneras ser parte de la convocatoria fortalece su ánimo en la pelea por volver a tener continuidad con España ya que su última aparición con el equipo nacional había sido en septiembre del año pasado frente a Bulgaria.

Dentro del club blanco, la situación contractual de varios jugadores se encuentra en revisión. Antonio Rüdiger también finaliza su contrato en junio y mantiene opciones de continuidad, a diferencia de David Alaba, cuya salida ya estaría definida.

La dirigencia valora el aporte de Carvajal tanto dentro como fuera del campo. Aun así, la política se mantiene firme a la hora de tomar decisiones que involucren renovaciones. El lateral, por su parte, sigue enfocado en competir y recuperar su mejor versión en estás últimas semanas de temporada, a la espera de una resolución que llegará en pocos meses.