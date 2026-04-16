Carvajal explota tras la eliminación del Real Madrid y apunta contra el árbitro

Tras la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Múnich, por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el cruce en el Allianz Arena terminó envuelto en un clima de tensión entre los jugadores merengues y el cuerpo arbitral.

Una reacción fuera de control

🚨🗣️ Carvajal to the referee: “It's your fault. It's your f*****g fault.” pic.twitter.com/9JWqQCuZna — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 15, 2026

Dani Carvajal, que no sumó minutos en el encuentro, estalló desde el banco de suplentes tras una decisión arbitral que consideró determinante; la segunda tarjeta amarilla a Eduardo Camavinga generó una inmediata reacción del lateral, que no pudo contener su enojo.

Las cámaras lo captaron caminando por el lateral, visiblemente alterado, señalando al árbitro esloveno Slavko Vincic y lanzando insultos en su nombre: "¡Es por tu culpa! ¡Es por tu puta culpa!", expresó. Su malestar fue directo contra el juez principal, a quien responsabilizó por el giro que tomó el partido sobre los últimos minutos decisivos.

La expulsión de Camavinga a los 86' dejó al Real Madrid con uno menos y, minutos después, el Bayern Múnich aprovechó la superioridad numérica para marcar el 3-3, un golpe que prácticamente sentenció la eliminatoria con un 5-4 global parcial.

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Ese contexto fue el detonante definitivo para Carvajal, que incluso amagó con invadir el campo de juego para protestas. Su reacción incluyó un cruce con el cuarto árbitro y miradas de sorpresa dentro del banco rival.

Tras el pitazo final el clima en el Allianz Arena empeoró y, tras la derrota y la eliminación definitiva por 4-3 (6-4 global), varios futbolistas del Real Madrid buscaron explicaciones del árbitro principal; la situación derivó en nuevas sanciones, Arda Güler vio la tarjeta roja por protestar y hubo más amonestaciones en medio del ímpetu de los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

Aunque Carvajal no fue expulsado durante el encuentro, su conducta antideportiva podría tener consecuencias si el árbitro detalla lo ocurrido en su informe oficial del cruce. La UEFA evaluará los hechos y no se descartan sanciones para el jugador.