Casemiro anuncia su salida del Manchester United

Casemiro cerrará su etapa como jugador del Manchester United al final de la presente temporada, poniendo punto final a un ciclo que inició con enorme expectativa. El mediocampista brasileño dejará al club inglés como agente libre, decisión que marca un momento relevante dentro del proceso de reestructuración deportiva que atraviesa la institución.

El brasileño llegó a Old Trafford procedente del Real Madrid en una operación cercana a los 80 millones de euros, una cifra que reflejaba el peso de su jerarquía internacional. Su fichaje representó un golpe de autoridad del United en el mercado, apostando por experiencia, liderazgo y una mentalidad ganadora forjada en la élite europea.

Durante su paso por Inglaterra, Casemiro se convirtió rápidamente en una referencia dentro del vestidor. Más allá de su rendimiento en el campo, su influencia se sintió en el orden táctico del equipo y en la formación de jugadores jóvenes, aportando una cultura competitiva que el club buscaba recuperar tras años irregulares.

El propio futbolista decidió confirmar su salida mediante un mensaje cargado de emotividad, dejando claro el vínculo que construyó con la afición. “Desde el primer día que salí en este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial”, expresó en sus redes sociales.

A pesar del anuncio, Casemiro fue cuidadoso en subrayar que su enfoque inmediato sigue siendo competitivo. “No es hora de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses”, escribió, reforzando la idea de que su compromiso con el Manchester United se mantiene intacto hasta el último partido.

El mediocampista también destacó el espíritu colectivo que aún persiste dentro del plantel. “Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque completo, como siempre, seguirá siendo darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”, afirmó, enviando un mensaje directo a compañeros y aficionados.

Leeds United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Su despedida anticipada no estuvo exenta de simbolismo. Casemiro cerró su mensaje con una frase que conectó de inmediato con la grada: “Una vez rojo, siempre rojo”, acompañada de corazones, reafirmando el sentido de pertenencia que logró construir en un periodo relativamente corto, pero intenso, dentro del club inglés.

Con su salida, el Manchester United pierde a uno de los fichajes más importantes de la última década, mientras Casemiro abre un nuevo capítulo en su carrera. El balance final quedará en manos del tiempo, pero su paso por Old Trafford ya forma parte de la historia reciente del club.