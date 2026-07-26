La novela entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por el fichaje de Julián Álvarez continúa, pero parece estar en sus últimos capítulos como tal: según Mundo Deportivo, ambos clubes han tomado decisiones importantes respecto de la situación.

Por el lado del Colchonero, club dueño de su ficha, están negados a venderle al cordobés al club catalán. Si estarían abiertos a escuchar ofertas del PSG y el Arsenal, con este último considerando una oferta de 100 millones + el pase de Viktor Gyökeres.

El club Culé sabe que la situación está complicada y pusieron como plazo el 31 de julio para cerrar o no el fichaje de Julián. En caso de no hacerlo, la decisión de traer a un delantero quedaría aplazada hasta nuevo aviso. El gran Mundial de Ferrán Torres, más las figuras de Dani Olmo y Raphinha, seguramente tuvo su influencia en esta decisión por parte de la directiva blaugrana.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Julián inició su carrera en River Plate, donde sorprendió a todos desde una temprana edad posicionándose como el centrodelantero titular de un equipo que competía en todos los frentes nacionales y continentales. El salto al Manchester City se dio a fines de 2022, luego del Mundial consagratorio que tuvo en Qatar.

En el conjunto mancuniano perdió la pulseada con Erling Haaland, pero aún así se las ingenió para anotar 36 goles y dar 19 asistencias en 103 partidos. El Atlético de Madrid lo compró en 75 millones a mediados de 2024, y desde allí disputó 106 encuentros, con 49 tantos y 17 pases gol, mejores números que en el equipo de Pep Guardiola.

El internacional argentino, en pleno Mundial 2026, fue claro sobre su futuro y sorprendió haciendo pública su opinión: "Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia", señaló tras la victoria de su equipo ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.