Celta de Vigo vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga está de regreso tras los partidos internacionales de competencias UEFA y el Atlético de Madrid, que viene de bajar al Real Madrid en el derbi del fin de semana pasado, buscará ante el Celta de Vigo un nuevo triunfo que le permita darle batalla al FC Barcelona en la tabla de posiciones del campeonato español.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Celta de Vigo vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Vigo, España

Fecha: domingo 5 de octubre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Balaídos

RC Celta de Vigo v Getafe CF - La Liga EA Sports | Octavio Passos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Celta de Vigo vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Celta de Vigo

Rival Fecha Competición PAOK 3-1 V UEFA Europa League Elche 2-1 D LaLiga Stuttgart 2-1 D UEFA Europa League Rayo Vallecano 1-1 E LaLiga Girona 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Competición Eintracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League Real Madrid 5-2 V LaLiga Liverpool 3-2 D UEFA Champions League Rayo Vallecano 3-2 E LaLiga Mallorca 1-1 E LaLiga

Últimas noticias del Celta de Vigo

Real Club Celta v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El inicio de la campaña para el Celta de Vigo no fue para nada bueno: no ganó ningún partido por LaLiga (cinco empates y dos derrotas) y está coqueteando con la zona de descenso, por lo que deberá empezar a sumar de a tres puntos de manera urgente para no complicarse a futuro.

Su primera victoria de la campaña fue en la semana ante el PAOK en Balaídos por la UEFA Europa League, por lo que el equipo de Claudio Giráldez tiene material para ilusionarse de cara a lo que será este compromiso frente al Atlético de Madrid.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-FRANKFURT | JAVIER SORIANO/GettyImages

El panorama del Atlético es el opuesto al del Celta, ya que arrancó el año competitivo de muy buena forma y logró un extraordinario triunfo 5-2 el pasado fin de semana ante el Real Madrid, que llegaba invicto y con puntaje ideal en LaLiga.

Además, entresemana recibió la visita del Eintracht Frankfurt alemán por la UEFA Champions League y lo goleó 5-1 con un excelente rendimiento.

Están quintos con 12 puntos, a siete del líder que es el FC Barcelona. No será fácil, pero hay con qué en el Metropolitano.

Posibles alineaciones

Celta de Vigo

Portero: Ionut Radu

Defensas: Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Oscar Mingueza

Centrocampistas: Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Miguel Román

Delanteros: Hugo Álvarez, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente

Centrocampistas: Giacomo Raspadori, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid será quien imponga las condiciones del partido y se llevará la victoria con contundencia.

Celta de Vigo 1-3 Atlético de Madrid