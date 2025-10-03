Celta de Vigo vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga está de regreso tras los partidos internacionales de competencias UEFA y el Atlético de Madrid, que viene de bajar al Real Madrid en el derbi del fin de semana pasado, buscará ante el Celta de Vigo un nuevo triunfo que le permita darle batalla al FC Barcelona en la tabla de posiciones del campeonato español.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Celta de Vigo vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Vigo, España
Fecha: domingo 5 de octubre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Balaídos
¿Cómo se podrá ver el Celta de Vigo vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Celta de Vigo
Rival
Fecha
Competición
PAOK
3-1 V
UEFA Europa League
Elche
2-1 D
LaLiga
Stuttgart
2-1 D
UEFA Europa League
Rayo Vallecano
1-1 E
LaLiga
Girona
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Competición
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Real Madrid
5-2 V
LaLiga
Liverpool
3-2 D
UEFA Champions League
Rayo Vallecano
3-2 E
LaLiga
Mallorca
1-1 E
LaLiga
Últimas noticias del Celta de Vigo
El inicio de la campaña para el Celta de Vigo no fue para nada bueno: no ganó ningún partido por LaLiga (cinco empates y dos derrotas) y está coqueteando con la zona de descenso, por lo que deberá empezar a sumar de a tres puntos de manera urgente para no complicarse a futuro.
Su primera victoria de la campaña fue en la semana ante el PAOK en Balaídos por la UEFA Europa League, por lo que el equipo de Claudio Giráldez tiene material para ilusionarse de cara a lo que será este compromiso frente al Atlético de Madrid.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El panorama del Atlético es el opuesto al del Celta, ya que arrancó el año competitivo de muy buena forma y logró un extraordinario triunfo 5-2 el pasado fin de semana ante el Real Madrid, que llegaba invicto y con puntaje ideal en LaLiga.
Además, entresemana recibió la visita del Eintracht Frankfurt alemán por la UEFA Champions League y lo goleó 5-1 con un excelente rendimiento.
Están quintos con 12 puntos, a siete del líder que es el FC Barcelona. No será fácil, pero hay con qué en el Metropolitano.
Posibles alineaciones
Celta de Vigo
Portero: Ionut Radu
Defensas: Marcos Alonso, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Oscar Mingueza
Centrocampistas: Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Miguel Román
Delanteros: Hugo Álvarez, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente
Centrocampistas: Giacomo Raspadori, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Pronóstico SI
El Atlético de Madrid será quien imponga las condiciones del partido y se llevará la victoria con contundencia.
Celta de Vigo 1-3 Atlético de Madrid
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo