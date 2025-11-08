Celta de Vigo vs FC Barcelona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Este fin de semana, LaLiga disputa la Jornada 12 de la temporada 2025-2026 y al FC Barcelona le urge no dejar ir más puntos porque su odiado rival, el Real Madrid, sigue en la punta con 30 unidades, recordando que apenas hace unas semanas se llevó El Clásico. Dicho tropiezo hizo que los culés se mantuvieran como sus escoltas, donde siguen navegando con 25 puntos.



El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick tiene la mente puesta en el Celta de Vigo, al cual visitan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Abanca-Balaídos. La última vez que los dos se enfrentaron, el Barça se llevó las unidades al remontar 4-3 con doblete del brasileño Raphinha Dias, pese al triplete que se despachó Borja Iglesias.



Durante la semana, el Barcelona tuvo que disputar una nueva fecha de la UEFA Champions League, rescatando el empate 3-3 frente al Club Brujas de Bélgica, gracias a un autogol de Christos Tzolis, sumado a los tantos de Ferran Torres y Lamine Yamal. Con respecto al torneo local, le pegaron 3-1 al Elche tras las anotaciones de Yamal, Torres y el inglés Marcus Rashford.



Por otro lado, la escuadra celeste marcha en la doceava posición de la clasificación con 13 puntos y en su último choque de LaLiga le ganó 1-2 al Levante, gracias a Óscar Mingueza y Miguel Román. Asimismo, los de Claudio Giráldez tuvieron actividad en la UEFA Europa League, goleando 0-3 al Dinamo Zagreb, con doblete de Pablo Durán y autogol de Sergi Domínguez.



Lamentablemente para el Barça, aún tienen elementos lesionados que no podrán participar, tal como Gavi Páez, Pedri González, el portero Joan García, el arquero alemán Marc-André ter Stegen y el defensa danés Andreas Christensen. Raphinha también ha estado ausente en los últimos choques, mas DAZN reveló que hay posibilidades de que retorne a las canchas este domingo.

Momios del partido del Celta de Vigo vs FC Barcelona

Celta de Vigo: +425

Empate: +350

FC Barcelona: -152

Las casas de apuestas ponen a los visitantes como favoritos para llevarse los tres puntos, existiendo una notable diferencia entre la posible victoria de los locales. De los últimos cinco choques entre ellos, los culés han logrado tres triunfos por un empate y una derrota.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las posibilidades aproximadas son:

Celta de Vigo: 9%

Empate: 16.1%

FC Barcelona: 74.9%

Claramente el equipo de Hansi Flick parte como favorito para imponerse en Balaídos. Aun cuando los celestes estarán en su propio inmueble, pocos tienen esperanza en que puedan dar el batacazo.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA VIGO | JOSEP LAGO/GettyImages

Doble Oportunidad

Celta de Vigo o Empate: +110

Celta de Vigo o FC Barcelona: -450

Empate o FC Barcelona: -550

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -200

No: +150

Total de goles

Más de 2.5 goles: -330

Menos de 2-5 goles: +230

De sus últimos cinco enfrentamientos, ninguno de los dos equipos ha defraudado en el tema de las anotaciones, ya que ninguno se ha ido en ceros. Los últimos marcadores dejaron un 4-3, 2-2, 1-2, 3-2 y 2-1. No cabe duda que tendremos dianas para este compromiso.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Total de tiros de esquina

Más de 7.5: -400

Menos de 7.5: +225

Total de tarjetas

Más de 3.5: -300

Menos de 3-5: +183

Pronóstico del partido

Pese a la diferencia que marcan las casas de apuestas, el Celta de Vigo tendrá su oportunidad para sorprender al Barcelona, aunque al final eso no le alcanzaría. Los culés llevan cinco duelos seguidos marcando, así que eso los llevaría por el camino del triunfo. Sin duda será un encuentro ajustado.

Pronóstico: Celta de Vigo 1-3 FC Barcelona