Cerezo garantiza la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Julián Álvarez y el interés del FC Barcelona, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dejó en claro que el delantero argentino forma parte del proyecto deportivo de la institución a largo plazo.

🚨 Atlético Madrid president Cerezo: “Julián Álvarez is an Atlético de Madrid player and not just for this season but for many others”.



“We work continuously to bring the best players to our team. There’s still a lot of time to search, see, and bring them in”. pic.twitter.com/fNirC3Eqgk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Durante su participación en un encuentro internacional vinculado al deporte, el dirigente rojiblanco dejó en claro que el club no contempla su salida y sostuvo que el campeón del mundo continuará vistiendo la camiseta del Atlético durante las próximas temporadas.

El interés del Barcelona no cambia los planes

En las últimas semanas trascendió que la dirigencia azulgrana realizó movimientos para conocer la situación del jugador. Sin embargo, desde Madrid la postura es clara: el futbolista tiene contrato vigente hasta 2030 y es considerado una pieza fundamental dentro del equipo del entrenador Diego Simeone; su rendimiento en la última campaña lo convirtió rápidamente en uno de los jugadores más valorados por la afición colchonera.

Por eso, una propuesta cercana a los 100 millones de euros no habría sido suficiente para abrir una hipotética negociación entre el conjunto catalán y la dirigencia rojiblanca. Incluso, desde el entorno del mercado aseguran que solo una cifra extraordinaria podría llevar al Atlético a replantear su postura.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Aún así, más allá de las versiones sobre posibles salidas, Cerezo aseguró que la prioridad de la institución está puesta en fortalecer el plantel para la próxima campaña. El dirigente destacó el desempeño del equipo durante la última temporada y remarcó que aún queda mucho tiempo para analizar incorporaciones en esta nueva ventana de transferenias.

“El objetivo es seguir creciendo”, fue el mensaje que dejó entrever el presidente, a la vez que confirmó que el club continúa trabajando para sumar futbolistas que eleven el nivel competitivo del equipo.

Por ahora, el panorama parece estar definido y Julián Álvarez seguirá siendo una de las grandes referencias ofensivas del Atlético de Madrid, mientras la entidad madrileña se enfoca en construir un plantel capaz de pelear por todos los títulos en la próxima temporada.

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