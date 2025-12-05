Chivas amarra su primer fichaje para el invierno

Chivas ya tiene a su primer fichaje del próximo ciclo: Brian Gutiérrez, mediapunta surgido del Chicago Fire, llegará a Guadalajara tras cerrarse un acuerdo total entre las directivas y el propio futbolista. El movimiento marca el primer golpe estratégico del proyecto que encabeza Gabriel Milito.

El jugador, una de las joyas jóvenes de la MLS, aterriza en la Liga MX con la expectativa de convertirse en una pieza clave del esquema rojiblanco. Su arribo desde Chicago ha sido tasado en una operación cercana a los 5-6 millones de dólares, según reportes cercanos a la negociación.

La directiva del Rebaño aseguró un contrato por tres años garantizados, con la posibilidad de extenderlo a un cuarto año dependiendo de su rendimiento. La cláusula adicional refleja la confianza del club en el potencial crecimiento del estadounidense de raíces mexicanas.

Con apenas 22 años, Gutiérrez se ganó reflectores en la MLS por su capacidad de desequilibrio, lectura ofensiva y madurez competitiva. En Chivas consideran que su perfil puede aportar soluciones inmediatas en la generación de juego, una zona donde al equipo le ha costado tener constancia.

Fuentes consultadas señalan que todo está pactado: acuerdo entre clubes, entendimiento contractual con el futbolista e incluso planificación logística para su arribo a México. Solo queda pendiente la firma definitiva y los exámenes médicos, pasos formales previos al anuncio oficial.

El Chicago Fire aceptó la propuesta de Chivas tras varias semanas de conversaciones. El club estadounidense consideró positivo el acuerdo tanto por el monto ofrecido como por el deseo de Gutiérrez de dar un salto competitivo en la Liga MX.

En Verde Valle ven al mediocampista como un refuerzo estratégico que encaja plenamente en la idea de juego de Milito, quien ha insistido en sumar futbolistas dinámicos, técnicamente dotados y con margen de evolución. Gutiérrez cumple con ese perfil.

