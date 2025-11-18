Chivas cierra la puerta: Javier Hernández no será renovado

La posibilidad de que Javier 'Chicharito' Hernández continuara en Chivas volvió a tomar fuerza después de su gol ante Monterrey, un momento emotivo que reavivó la ilusión de parte de la afición. Sin embargo, dicha expectativa jamás tuvo un verdadero sustento deportivo dentro de la institución.

La idea de una renovación surgió más desde el impulso sentimental que despertó su tanto frente a Rayados. Para muchos, ese momento parecía simbolizar un posible renacer en la etapa final de su carrera. Pero en la dirigencia tapatía la postura nunca cambió.

En el interior del club se tiene claro que no existe argumento deportivo que justifique su continuidad. La gerencia considera que el rendimiento del veterano no cumple con las exigencias actuales del proyecto rojiblanco, enfocado en competitividad y rejuvenecimiento del plantel.

Desde su regreso a Guadalajara hace dos años, los números del delantero han sido muy pobres. Sus estadísticas están lejos del impacto que se esperaba, convirtiendo su etapa de retorno en una de las más discretas de su trayectoria profesional.

A ello se suma que su comportamiento fuera del campo tampoco ha sido el ideal. Las polémicas recientes, así como ciertos episodios extradeportivos, han influido negativamente en la percepción interna sobre su continuidad, agravando su situación dentro del club.

Por estas razones, Chivas ha determinado de forma definitiva que no renovará el contrato del histórico atacante. Aunque el gol ante Monterrey generó un breve debate público, en Verde Valle la decisión estaba tomada desde hace semanas.

Javier Hernández dejará al Guadalajara al final de 2025 en calidad de agente libre. Su salida marcará el cierre de un ciclo que, si bien comenzó con gran expectativa, no logró consolidarse ni dentro ni fuera del campo.

El club planea reorganizar su ataque para la próxima temporada, priorizando perfiles más jóvenes y con mayor proyección. La idea es construir un proyecto competitivo que no dependa de sentimentalismos ni figuras con rendimiento a la baja.