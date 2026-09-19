Chivas de nueva cuenta es la base de la selección mexicana

La era de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana iniciará la siguiente semana. El técnico nacional está listo para comenzar la travesía rumbo a la Copa del Mundo 2030 y lo hará durante el último parón FIFA del 2026, fecha para la cual ya ha anunciado su convocatoria oficial.

Márquez ha llamado un total de 30 jugadores para los cotejos de finales de septiembre e inicios de octubre. De dicha cifra, cinco de los seleccionados se reportarán a partir del segundo duelo, siendo descartes para el amistoso en contra de Colombia. Una vez y como se ha vuelto una costumbre, la base de México serán las Chivas del Guadalajara.

🇲🇽🐐 ¡CHIVAS ES LA BASE DEL NUEVO TRI!



¡SEIS jugadores del Rebaño recibieron el llamado a la Selección Mexicana! 🔥 Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo estarán presentes en el arranque de la era de Rafael Márquez.



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El equipo de Verde Valle pone un total de seis jugadores en la primera lista de Rafael. Tres de ellos hombres estuvieron incluso en la Copa del Mundo el verano anterior.

Los casos antes mencionados son los de Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo. Los dos primeros reportarán de inmediato y serán parte del primero cotejo en contra de Colombia. En el caso del tercero, el zaguero y medio de contención es uno de los cinco jugadores viajarán a New Jersey para unirse al grupo de cara a los duelos ante Chile, Perú y Estados Unidos.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El cuarto seleccionado del Guadalajara es un hombre que si bien no fue parte de la Copa del Mundo, sí fue parte, aunque con un rol secundario de la era de Javier Aguirre. El hombre en cuestión es Diego Campillo, futbolista que es capaz de rendir como un zaguero central, hoy su sitio más común, aunque su formación deportiva la realizó desde la media de contención.

La ola rojiblanca cierra con dos nombre que adelantamos semanas atrás en este espacio: Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Los dos talentos más llamativos de Chivas harán su debut con la selección absoluta de México. Ambos futbolistas viven un momento muy dulce en Verde Valle y Rafael no encuentra motivo para esperar más a que ambos estén con el Tri.

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