Chivas deja en libertad a sus jugadores para reportar con selección mexicana

El Club Deportivo Guadalajara hizo el llamado a sus seleccionados para estar presentes este miércoles en el entrenamiento en Verde Valle, luego del comunicado por la madrugada de Amaury Vergara en redes sociales en donde mostraba su descontento por la aparente participación de los seleccionados de Toluca en la Concachampions con su club por un 'permiso especial' que no estaba en el pacto entre los dueños y la Federación Mexicana de Fútbol.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", escribió en X el presidente.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Sin embargo, los dos futbolistas del cuadro escarlata (Jesús Gallardo y Alexis Vega) ya no jugarán las semifinales de Concachampions esta noche en el Estadio Nemesio Diez ante Los Angeles Football Club y estarán reportando en la convocatoria de la selección mexicana, luego del comunicado de la Selección Nacional de México en donde exhorta a reportar a todos los jugadores previamente convocados a presentarse está noche a la concentración o de lo contrario no acudirían a la Copa del Mundo 2026.

Los jugadores de Chivas volverán a la concentración de selección mexicana

Una vez de que los jugadores rojiblancos acudieran a su llamado en las instalaciones del club: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González (a excepción de Brian Gutiérrez que se encuentraba de vacaciones en Chicago).

Horas más tarde, el Rebaño Sagrado lanzó un comunicado de prensa para informar que sus cinco jugadores convocados por la selección mexicana estarán reportando esta noche en el Centro de Alto Rendimiento.

De esta manera, se confirma la ausencia de los cinco jugadores del cuadro tapatío para el juego de vuelta de los cuartos de final ante Tigres UANL del próximo sábado en el Akron y por lo que les reste de participación en el certamen.