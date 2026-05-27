Chivas estrena patrocinador de indumentaria deportiva a partir del Apertura 2026

De acuerdo con información del portal Mediotiempo, las negociaciones entre Nike y Chivas finalizaron hace varios meses, por lo que solo es cuestión de que se cumplan los tiempos entre cada vínculo contractual.

Del mismo modo, una de sus fuentes reveló que la nueva línea que estrenará el cuadro rojiblanco ha comenzado a ser entregada a la institución.

Por lo tanto, poco más de un mes de contrato le resta a la marca deportiva alemana Puma con el Club Deportivo Guadalajara y es que el club tapatío optó por cambiar de patrocinador de indumentaria y, a partir del 1 de julio comenzará una nueva relación con la marca norteamericana Nike.

¡HAY CAMBIOS PARA LOS TAPATÍOS! 👀



🇫🇷 Luego de llevar 10 años vinculados con la marca alemana, Puma, el conjunto rojiblanco ha cambiado de curso y firmado contrato con Nike, lo cual podrán anunciar a partir del 01 de juliohttps://t.co/exzjrJubdS pic.twitter.com/WXrT3BAA17 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 26, 2026

Después de una década juntos, Puma y Chivas cortan su relación y el conjunto mexicano pasará a lucir Nike a partir del Torneo Apertura 2026. Se espera que este cambio traiga consigo una nueva época dorada para la escuadra rojiblanca.

Chivas concluye su relación con Puma

Puma vistió a Chivas por 10 años | Jam Media/GettyImages

Algunas tiendas han comenzado a rematar la indumentaria del ciclo futbolístico 2025-26 y todas las equipaciones de la marca Puma antes de que llegue la nueva línea de Nike.

La relación entre el cuadro de Verde Valle y Puma comenzó en el verano del 2016 y se firmó un primer contrato por cinco años, sin embargo, en 2020 se extendió la relación por otros cinco años para completar 10 años de colaboración.

Cabe recordar que esta no será la primera ocasión que Nike patrocine a Chivas, luego de que hace 30 años lo hiciera por solamente un año antes de la llegada de Atlética a partir del segundo semestre de 1997.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Gabriel Milito se encuentra de vacaciones y al volver a las actividades seguirán portando Puma antes de la entrada de Nike el 1 de julio.

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