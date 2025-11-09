Chivas golea 3-0 a Monterrey con gol de ‘La Hormiga’ González, que sueña con su primer título de goleo

El Estadio Akron abrió sus puertas para el duelo entre Chivas y Rayados, ambos calificados a la Liguilla por el título del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. Los de casa ya están pegando 3-0 gracias a las anotaciones de Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado. Con su diana, La Hormiga se mantiene en la lucha por el título de goleo con doce anotaciones, empatado con el brasileño Joao Pedro de San Luis.

El Guadalajara, que ya no puede aspirar más allá del sexto lugar de la clasificación independientemente de si gane, empate o pierda, tiene una gran prueba para demostrar que puede pelearle a los clubes que son candidatos a campeones. En el caso de Monterrey, todavía puede escalar hasta la cuarta posición siempre y cuando gane y su odiado rival Tigres no saque un resultado positivo ante San Luis en el Volcán.



Rápidamente el Rebaño Sagrado logró irse arriba en el marcador aprovechando la presión alta. Al minuto 10, el guardameta uruguayo Santiago Mele quiso salir jugando en corto dando la pelota a Fidel Ambriz, pero este fue presionado en corto por El Piojo, La Hormiga y Rubén González, ocasionado que perdiera la pelota para que Álvarez definiera dentro del área.

Para el minuto 22 vino una gran jugada colectiva de los tapatíos. Álvarez mandó un centro hacia el costado izquierdo que fue bien bajado por el mexicoamericano Richard Ledezma, quien avanzó algunos metros y antes de que el español Sergio Ramos llegará a enfrentarlo alcanzó a centrar la pelota tras barrerse hallando a La Hormiga González, que se elevó por todo lo alto para cabecear y dejar sin oportunidad a Mele. Con esto, El Otaku sueña con su primer liderato de goleo, lo que le viene perfecto porque acaba de recibir su primer llamado a la selección mexicana. Al mismo tiempo, el canterano rojiblanco se erigió como el segundo mexicano con más remates de cabeza del Apertura 2025 al conseguir 13.



Todavía al 29’ el Guadalajara siguió con la inercia del ataque. Alvarado cedió la posesión a Ledezma por el costado derecho y al avanzar unos metros vio venir de nuevo al Piojo, pasando el esférico para que dentro del área golpeara el esférico y lograra la goleada 3-0. Gracias a esto, el mundialista en Qatar 2022 arribó a cinco participaciones directas de gol en el semestre, mientras Richie puso su doblete de asistencias en el duelo y su quinta asistencia del campeonato.

Por último, Armando 'La Hormiga' González, con 22 años de edad, ya rompió otra marca, pues con sus doce anotaciones en el semestre se convirtió en el máximo goleador sub-23 en un solo torneo en la historia de la Liga MX, dejando atrás el récord que Javier ‘Chicharito’ Hernández había impuesto hace 15 años.