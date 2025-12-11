El Club Deportivo Guadalajara oficializó la salida de Javier Hernández, quien concluye su segunda etapa como jugador rojiblanco después de casi dos años. La decisión, de acuerdo con el comunicado, responde a que la institución determinó no renovar su contrato, cerrando así un ciclo sentimentalmente importante para ambas partes.

En el anuncio, el club recordó la magnitud histórica del vínculo con su canterano más emblemático. “El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, señaló la institución, destacando que el delantero surgido en Verde Valle es y será un referente del futbol mexicano.

Chivas también repasó el impacto que tuvo Javier desde su primera etapa, cuando conquistó el título del Apertura 2006 y el goleo individual del Bicentenario 2010. Ese rendimiento le permitió dar el salto a Europa, donde jugó para clubes de máximo nivel y se consolidó como figura internacional. “En su camino, los goles fueron amores e inspiraron a toda una nación”, recordó el club.

En selección mexicana, Hernández registró 52 anotaciones, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Tricolor. Chivas lo subraya como un orgullo nacional, cuyos logros trascendieron fronteras y marcaron a varias generaciones de aficionados.

Queretaro - Chivas Bicentenary 2010 | Jam Media/GettyImages

Sobre su reciente regreso, el club destacó su rol como referente para los futbolistas jóvenes. “‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel”, menciona el comunicado, citando incluso al campeón de goleo Armando González como uno de los beneficiados por su liderazgo.

La institución agradeció la entrega de Hernández durante este último periodo. “El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa… seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores”, se puede leer, dejando claro que la relación emocional entre ambas partes permanece intacta.

Aunque algunos rumores apuntaban a un posible retiro, de momento no está contemplado. Javier evaluará opciones para continuar su carrera profesional, manteniendo abierta la puerta a nuevos retos.