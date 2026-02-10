Chivas pierde a su líder en el campo para el duelo ante América

Luis Romo encendió las alarmas en Guadalajara y se convirtió oficialmente en baja para Chivas. El mediocampista y capitán rojiblanco no estará disponible para el clásico nacional, luego de confirmarse que presenta problemas musculares que le impedirán competir en uno de los partidos más importantes del torneo.

El cuerpo médico de Guadalajara determinó que Romo sufre una molestia muscular que requiere cuidado inmediato. La prioridad será evitar una lesión mayor, por lo que el futbolista fue descartado de inmediato para el compromiso ante América, un golpe importante para el planteamiento del cuerpo técnico.

¡ATENCIÓN, CHIVAHERMANOS! 🐐🚨🚨🚨



Las Chivas tendrán una dura baja para el Clásico Nacional, su capitán, Luis Romo, está descartadohttps://t.co/rbIYQI2TOF pic.twitter.com/3qwA3fBDoC — MedioTiempo (@mediotiempo) February 9, 2026

De acuerdo con los primeros reportes internos, el tiempo estimado de recuperación será de al menos un par de semanas. Esto significa que Romo no solo se perderá el clásico nacional, sino que también quedará fuera de otros encuentros clave en el calendario inmediato del Rebaño Sagrado durante la fase regular.

La ausencia del capitán llega en un momento complejo para Chivas, que afronta una seguidilla de partidos de alta exigencia. El duelo ante América representaba una prueba de carácter, liderazgo y equilibrio, cualidades que Romo había aportado de manera constante dentro del terreno de juego.

Más allá de lo táctico, la baja de Romo también impacta en lo anímico. El mediocampista vive uno de sus mejores momentos desde su llegada a Guadalajara, consolidado como referente del vestidor, titular indiscutible y pieza clave en la recuperación, distribución y orden del equipo rojiblanco.

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

En el mejor de los escenarios, el cuerpo técnico confía en que Romo pueda reaparecer para el compromiso frente a Cruz Azul, un duelo que también tiene una carga especial por el pasado reciente del jugador. Sin embargo, su regreso dependerá totalmente de la evolución física durante los próximos días.

La decisión de no arriesgarlo responde a una estrategia clara del club. Chivas entiende que forzar el regreso de su capitán podría traducirse en una lesión más severa, comprometiendo no solo el cierre del torneo, sino también su continuidad como líder del proyecto deportivo.

Así, el clásico nacional se jugará sin uno de los nombres más influyentes del Guadalajara. Luis Romo observará desde fuera un partido que suele marcar el rumbo emocional de la temporada, mientras el Rebaño busca respuestas internas para suplir una baja tan pesada en el momento menos oportuno.

MÁS NOTICIAS SOBRE CHIVAS