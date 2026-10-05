Chivas presentará una equipación inédita para el siguiente año
Chivas prepara una equipación inédita para la temporada 2026-27. El conjunto de Verde Valle tendrá una camiseta completamente alejada de su imagen típica, con el negro como color predominante y diferentes detalles dorados. La indumentaria no está contemplada como uniforme principal, sino como una alternativa para duelos sobre todo fuera de casa.
Las primeras imágenes filtradas permiten observar un diseño especialmente llamativo. Sobre una base prácticamente negra aparece una franja horizontal dorada que atraviesa el pecho y continúa sobre las mangas. El patrón incluye diferentes elementos ornamentales que convirten a la camiseta en una de las propuestas más particulares en tiempos recientes del Guadalajara.
Uno de los cambios más importantes estará precisamente en el escudo. En lugar de colocar el emblema tradicional del Club Deportivo Guadalajara sobre el pecho, la equipación utilizará una ‘C’ como elemento central. Esta aparecerá dentro de una figura en forma de diamante.
La modificación representa una apuesta poco habitual para Chivas, institución cuya identidad visual históricamente ha estado vinculada con su tradicional escudo y los colores rojo, blanco y azul.
Además, el diseño presenta cuello tipo polo en color negro y pequeños detalles dorados cerca de la zona superior. El logotipo de la marca aparece en el costado derecho del pecho, mientras que los patrocinadores mantienen espacios destacados, sobre todo el principal del club.
Todo apunta a que esta camiseta funcionará como segunda o tercera equipación de visitante durante la temporada 2026-27, por lo que no reemplazará al uniforme rojiblanco utilizado habitualmente como primera indumentaria. Su condición de alternativa permitirá al club experimentar con una propuesta mucho más arriesgada.
Por ahora, Chivas todavía deberá esperar para presentar oficialmente la indumentaria y confirmar todos los detalles relacionados con su lanzamiento. Sin embargo, la filtración ofrece una imagen bastante completa de la propuesta: una camiseta negra, cargada de detalles dorados y con una reinterpretación del escudo que ya se ha visto antes.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.