Chivas presentará una equipación inédita para el siguiente año

Chivas prepara una equipación inédita para la temporada 2026-27. El conjunto de Verde Valle tendrá una camiseta completamente alejada de su imagen típica, con el negro como color predominante y diferentes detalles dorados. La indumentaria no está contemplada como uniforme principal, sino como una alternativa para duelos sobre todo fuera de casa.

Las primeras imágenes filtradas permiten observar un diseño especialmente llamativo. Sobre una base prácticamente negra aparece una franja horizontal dorada que atraviesa el pecho y continúa sobre las mangas. El patrón incluye diferentes elementos ornamentales que convirten a la camiseta en una de las propuestas más particulares en tiempos recientes del Guadalajara.

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Uno de los cambios más importantes estará precisamente en el escudo. En lugar de colocar el emblema tradicional del Club Deportivo Guadalajara sobre el pecho, la equipación utilizará una ‘C’ como elemento central. Esta aparecerá dentro de una figura en forma de diamante.

La modificación representa una apuesta poco habitual para Chivas, institución cuya identidad visual históricamente ha estado vinculada con su tradicional escudo y los colores rojo, blanco y azul.

Chivas v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Además, el diseño presenta cuello tipo polo en color negro y pequeños detalles dorados cerca de la zona superior. El logotipo de la marca aparece en el costado derecho del pecho, mientras que los patrocinadores mantienen espacios destacados, sobre todo el principal del club.

Todo apunta a que esta camiseta funcionará como segunda o tercera equipación de visitante durante la temporada 2026-27, por lo que no reemplazará al uniforme rojiblanco utilizado habitualmente como primera indumentaria. Su condición de alternativa permitirá al club experimentar con una propuesta mucho más arriesgada.

Por ahora, Chivas todavía deberá esperar para presentar oficialmente la indumentaria y confirmar todos los detalles relacionados con su lanzamiento. Sin embargo, la filtración ofrece una imagen bastante completa de la propuesta: una camiseta negra, cargada de detalles dorados y con una reinterpretación del escudo que ya se ha visto antes.