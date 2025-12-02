Chivas realiza el blindaje de una de sus máximas figuras del plantel

Chivas está a punto de cerrar una de las operaciones más importantes de su proyecto deportivo: la renovación de Armando “Hormiga” González. El joven atacante, reciente campeón de goleo, se encamina a firmar un nuevo contrato que lo vinculará al club por los próximos cuatro años.

Según la información que ha trascendido, las negociaciones han avanzado de manera acelerada durante los últimos días. El acuerdo contempla una mejora salarial significativa, acorde con su estatus dentro del plantel y su impacto inmediato desde que irrumpió en el primer equipo. En Guadalajara lo consideran pieza fundamental del presente y del futuro.

Chivas avanza en la renovación de Armando “Hormiga” González por cinco añoshttps://t.co/yhVBeyamF2 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 2, 2025

La intención del club es clara: blindar a su joya antes del mercado invernal y evitar que ofertas del exterior puedan desestabilizar su continuidad. Chivas quiere construir alrededor de González y proteger su valor en un momento en que el delantero vive su mejor forma desde que debutó profesionalmente.

Dentro del convenio también se incluiría una cláusula de salida rumbo a Europa. Esta cláusula sería más accesible para clubes del Viejo Continente, con el objetivo de no frenar un eventual salto internacional. Sin embargo, para equipos de la Liga MX, las cifras serán considerablemente más altas, una medida pensada para evitar que el goleador termine reforzando a algún rival directo.

TOPSHOT-FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

El mensaje desde Verde Valle es contundente: Armando es intransferible en el mercado local y solo una propuesta europea sería considerada bajo condiciones ya preestablecidas. Chivas quiere mantener control absoluto sobre la carrera del atacante y alinearlo con un plan de desarrollo que lo impulse sin arriesgar el crecimiento del proyecto rojiblanco.

De cerrarse en las próximas horas, el acuerdo convertiría a González en uno de los jugadores mejor valorados del plantel. Su renovación también funcionaría como un golpe de autoridad en medio de un mercado donde varios equipos han buscado debilitar al Rebaño.