Chivas se da el lujo de soñar con un fichaje con tintes de imposible

Chivas vuelve a mirar al futuro y ha puesto sus ojos en Gilberto Mora, una de las mayores joyas juveniles del futbol mexicano. El club rojiblanco está dispuesto a realizar un movimiento histórico para intentar fichar al atacante de 17 años, actual jugador de Xolos de Tijuana.

La directiva del Guadalajara prepara una oferta cercana a los 15 millones de dólares, cifra que representaría una de las inversiones más grandes en la historia del club por un futbolista menor de edad. El objetivo es claro: apostar por un talento generacional.

🔥🔥🔥#BarraBrava🔥🔥🔥



La fortuna que las Chivas ofrecerán por Gilberto Mora 😱💰https://t.co/DKqBH4lgR9 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 26, 2025

Además, Chivas planea ofrecerle al joven un contrato sumamente lucrativo, acompañado de una cláusula especial: darle facilidades para emigrar a Europa cuando cumpla los 18 años. El Rebaño quiere presentarle un proyecto que combine desarrollo deportivo, minutos de calidad y visibilidad internacional.

Sin embargo, pese al entusiasmo desde Guadalajara, la operación luce muy complicada. El propio jugador tiene como prioridad dar el salto directamente desde Tijuana hacia Europa, sin escalas en otro club de la Liga MX. Su entorno ve esta ruta como la ideal para acelerar su crecimiento futbolístico.

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

A esto se suma la firme postura de Xolos, que no está dispuesto a dejar partir a su mayor promesa por una cantidad baja. La directiva fronteriza valora a Mora en alrededor de 30 millones de dólares, el doble de lo que Chivas pretende ofrecer en su propuesta inicial.

La distancia económica y el deseo del propio jugador hacen que el movimiento se perciba como lejano. Aun así, en Chivas no renuncian a la posibilidad y consideran a Mora como una apuesta estratégica para el futuro del club.

Por ahora, el rebaño sagrado se limita a seguir de cerca su evolución, esperando que la puerta permanezca entreabierta en caso de que el jugador o Tijuana reconsideren su postura. El interés es real, la ambición es grande, pero las condiciones del mercado ponen la negociación en terreno complejo.