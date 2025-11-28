Chivas se mete en el camino de Rayados por un fichaje

Chivas ha dado un paso contundente en el mercado de fichajes y se ha metido en la ruta de Rayados de Monterrey por la contratación de Brian Gutiérrez, una de las joyas mexicanas que actualmente milita en el Chicago Fire de la MLS.

El interés del rebaño por el mediocampista ofensivo no es nuevo. Desde hace tiempo, la directiva rojiblanca ha seguido de cerca al futbolista, considerado un proyecto ideal para reforzar la zona creativa del equipo y aportar explosividad al ataque.

🚨Chivas se mete en la pelea con Rayados y hace una oferta de compra por Brian Gutiérrez. ⬇️https://t.co/obWsMd7pzn — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 28, 2025

Este viernes, el periodista César Luis Merlo confirmó que Chivas ha presentado una oferta formal al Chicago Fire para adquirir al jugador de 22 años. Aunque la cifra no se ha hecho pública, la misma fuente asegura que el monto está “casi a la par” de lo que el club estadounidense exige por su estrella mexicana.

La competencia no será sencilla. Monterrey también mantiene un interés firme en el jugador y ha sostenido conversaciones previas, pues lo ven como un refuerzo idóneo para fortalecer su plantilla de cara al próximo año futbolístico.

CF Montreal v Chicago Fire FC | Minas Panagiotakis/GettyImages

Aun así, la ofensiva de Chivas podría cambiar el panorama. Con una directiva dispuesta a gastar y un proyecto deportivo renovado, el club tapatío pretende convencer a Gutiérrez de regresar a México y convertirse en un protagonista inmediato en la Liga MX.

La decisión final queda ahora en manos del futbolista. Brian Gutiérrez deberá evaluar el proyecto deportivo, su rol en cada equipo y el impacto que pueda tener en su carrera regresar al fútbol mexicano tras consolidarse en la MLS luego de varios años en la liga.

Chivas ve en él una apuesta estratégica: juventud, proyección internacional y un perfil que encaja con la idea ofensiva que busca instaurar el club. La pelea está abierta y el mercado promete un desenlace intenso en torno al futuro del mediocampista.