Chivas se posiciona a favor del ascenso y el descenso, afirma Rubén González

El tema del ascenso y descenso dentro de la Liga MX de nueva cuenta ha ganado fuerza. Siendo así, muy pocos clubes han expresado una postura al respecto. Uno de los primeros en hacerlo han sido las Chivas, esto a través de las palabras de uno de sus capitanes del plantel, Rubén González.



🗣️ “HISTÓRICAMENTE CHIVAS ESTÁ A FAVOR DEL ASCENSO Y DESCENSO”: Oso González.



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Históricamente Chivas está a favor del ascenso y descenso. A mí me tocó estar en Coras, en Zacatepec, y creo que al final es, la misma competencia. Creo que vas generando el hambre de poder subir, el hambre de poder, a lo mejor, los equipos poder tener un mejor plantel, por así decirlo, de poder invertir más. El hambre que te genera, siempre es el crecer uno mismo que te va dando las oportunidades para seguir creciendo. Rubén González

Más allá de la postura del club, Armando afirmó que a nivel personal, su deseo es que se promueva todo aquello que ayude la crecimiento del fútbol en México, tanto en clubes como en selección nacional.

Lo que ayude a mejorar el futbol, nuestro fútbol. Yo siempre voy a estar a favor de lo que ayude mucho a nuestro futbol. Rubén González

America v Chivas - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para cerrar, Rubén cambió de tema y se centró en el retorno de la Liga MX. González entiende que Chivas debe pasar página, dejar de lado el empate en el clásico nacional y buscar su revancha ante el Querétaro.

Aquí en Chivas, sabemos la competencia que hay internamente, sabemos que cualquiera puede jugar. En los momentos que dices, es no bajar los brazos, seguir con la esperanza de que en algún momento te toque entrar 5 o 10, lo que sea, o de titular. Ese siempre ha sido mi mentalidad, de esforzarme estando de titular o en la banca. Al final también hay un rival enfrente que se puede dejar ir más al resultado. Nosotros siempre estamos con la disposición de sacar los resultados, de ganar, de darlo todo, pero, al frente siempre va a haber un rival que va a querer proponer lo suyo. Rubén González

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