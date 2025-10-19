Chivas suma cuatro victorias al hilo y alarga su dominio sobre el Mazatlán

Las Chivas Rayadas del Guadalajara aprovecharon el apoyo de su gente en el Estadio Akron para pegarle 2-0 al Mazatlán, con anotaciones de Armando González y Bryan González, en duelo correspondiente de la Jornada 13, del Apertura 2025, de la Liga MX.

🔝 ¡4️⃣TO TRIUNFO CONSECUTIVO PARA EL REBAÑO SAGRADO! 🔥



🇫🇷 El Guadalajara volvió a entregar un gran rendimiento frente a su afición, se llevó los 3️⃣ puntos y colgó el 0️⃣ en el arco 👏🏼



A SEGUIR QUE VIENE LO MEJOR... 🔜 pic.twitter.com/4MQBLaztjn — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2025

Gracias a esto, el equipo tapatío sumó su cuarta victoria al hilo en el campeonato, arribando al octavo sitio de la clasificación con 20 puntos, por lo que está en posiciones de Play-In, a cuatro fechas por culminar la temporada regular.



Del mismo modo, alargó su dominio sobre los Cañoneros, con seis triunfos, tres empates y dos derrotas, tras once enfrentamientos desde la aparición de los morados en el máximo circuito. La primera vez que se vieron las caras ocurrió el 26 de septiembre del 2020, en La Fortaleza, con los de casa triunfando 2-1. El chileno Nico Díaz había sorprendido muy temprano, pero Jesús Molina y José Juan Macías evitaron la tragedia. Asimismo, los rojiblancos han conseguido 20 anotaciones a favor contra once de los mazatlecos.

🐜 🇲🇽Armando “La Hormiga” González



📊 Números con Chivas 🐐:



•••• 39 partidos jugados

🔺⚽️12 goles + 3 asistencias



Tiene apenas 22 años.



📈 Lleva 7 goles en 13 partidos

jugados en el torneo Apertura 2025 pic.twitter.com/NjKq7KcsQb — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 19, 2025

Otra buena noticia para el Rebaño Sagrado es el presente de La Hormiga González, que logró su séptima diana del semestre, aun cuando al arranque del choque le anularon otro tanto por una mano. Con 22 años de edad, El Otaku, formado en la cantera rojiblanca, ha disputado un total de 39 partidos, con doce goles y tres asistencias. Lo que augura un gran futuro para el delantero.



El Guadalajara está a un punto de la clasificación directa a Liguilla, ya que Pachuca es sexto con 21 unidades y justamente será uno de los rivales en las últimas jornadas, precisamente para la Fecha 16, el próximo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo, juego de vital importancia para ambos.

Lo que deja el #Chivas vs Mazatlán.

- Cuarto triunfo consecutivo de los rojiblancos que se mantienen en la lucha de Liguilla directa

- Genial lo de Bryan González, qué refuerzo

- Hormiga ya con siete goles

- Juegazo de Romo, Ledezma y Campillo

- Salió barato el marcador, se… pic.twitter.com/kwqf1xEhiB — Agustín Jiménez (@Jimenez11_) October 19, 2025

La siguiente semana, Chivas sale de visita a la Corregidora para medirse a Querétaro, el 22 de octubre. Posteriormente, se vivirá el Clásico Tapatío frente al Atlas en el Estadio Akron, el 25 de octubre; finalmente, tras el cotejo contra los Tuzos, los del argentino Gabriel Milito cierran la fase regular en casa recibiendo a Rayados de Monterrey, el 8 de noviembre.