Chivas tiene en la mira a quien podría ser su tercer fichaje de invierno

Chivas ya trabaja en la planificación de su mercado invernal y comienza a perfilar lo que sería su tercer fichaje rumbo al próximo torneo. En Guadalajara analizan opciones puntuales y una de ellas proviene directamente de Rayados de Monterrey, club con el que el Rebaño podría abrir negociaciones en los próximos meses.

El nombre que aparece sobre la mesa es el de Víctor Guzmán, zaguero mexicano de apenas 23 años que pertenece a Monterrey. En Verde Valle consideran que su perfil encaja con la necesidad de rejuvenecer la defensa y sumar un central con proyección, recorrido en Liga MX y margen de crecimiento inmediato.

✅¡Refuerzo de lujo! Chivas 🔴⚪️ quiere quitarle una estrella de 115 millones a Rayados de Monterrey para el Clausura 2026https://t.co/AzZ84YR0Pq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 18, 2025

Guzmán no atraviesa su mejor momento anímico dentro de Rayados. De acuerdo con reportes cercanos al entorno del jugador, el defensor no está del todo cómodo en el club regiomontano y su relación con el técnico Domenec Torrent no pasa por el mejor punto, situación que abre la puerta a un posible cambio de aires.

Ante este escenario, el propio futbolista vería con buenos ojos una salida. Chivas aparece como una alternativa atractiva tanto por el protagonismo deportivo que podría tener como por el proyecto que el club busca consolidar con una base joven, mayor regularidad y peso específico del jugador mexicano.

Monterrey v Pumas UNAM - Playoffs Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin embargo, la operación no luce sencilla. Monterrey no considera a Guzmán como transferible a bajo costo y, de acuerdo con las primeras estimaciones, Chivas tendría que desembolsar alrededor de seis millones de dólares para sentarse formalmente a negociar por el pase del defensor central.

A esa cifra se sumaría un salario importante, acorde al estatus del futbolista y al mercado actual. En la directiva rojiblanca saben que no sólo se trata de pagar el traspaso, sino de ofrecer un contrato competitivo que convenza al jugador de asumir el reto deportivo y la presión que implica vestir la camiseta de Chivas.

Por ahora, el interés se mantiene en una etapa temprana. Existen sondeos y contactos indirectos, pero no una oferta formal presentada ante Rayados. En Guadalajara prefieren moverse con cautela, evaluar el contexto financiero y deportivo, y medir la disposición real de Monterrey para abrir la puerta.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX