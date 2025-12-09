Chivas toma decisiones con el futuro de Ricardo Marin

El panorama de Ricardo Marín en Chivas ha cambiado radicalmente en cuestión de días. El delantero, quien regresará a Guadalajara tras su cesión con Puebla, enfrenta un escenario completamente distinto al que se había planteado inicialmente para el 2026.

En un principio, Marín sí entraba en los planes deportivos de Diego Milito. La intención era evaluar su pretemporada, darle minutos y recuperar la versión que mostró antes de su salida temporal. Sin embargo, la inminente llegada de Ángel Sepúlveda ha modificado por completo la estrategia en el ataque rojiblanco.

Con el arribo de Sepúlveda, la competencia en la posición se vuelve más intensa y reduce considerablemente el margen para que Marín tenga protagonismo. La directiva lo sabe, por lo que comenzó a analizar alternativas para evitar que el delantero pase un semestre con pocos minutos.

En estos momentos, la opción más fuerte es una nueva cesión dentro de la Liga MX, con varios clubes atentos a la situación del atacante. Chivas considera que un préstamo permitiría mantener su valor y asegurar continuidad deportiva, algo que difícilmente podría tener en el corto plazo dentro del propio rebaño.

La decisión final está en proceso. La directiva escucha propuestas, mientras que el cuerpo técnico analiza con detalle qué tan necesario será reforzar la delantera con más nombres o apostar por mantener a Marín como rotación secundaria.

Lo que sí es un hecho es que su regreso ya no se ve con la claridad que existía hace semanas. El movimiento por Sepúlveda, sumado a la necesidad de resultados inmediatos en el torneo entrante, ha dejado a Marín en un terreno incierto que podría resolverse antes de que inicie la pretemporada.

El delantero espera definiciones, Chivas evalúa escenarios y el mercado avanza. Su futuro, una vez más, apunta a depender de decisiones externas más que de su propio deseo de pelear un lugar en el equipo.