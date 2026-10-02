Chivas vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara disputará nuevamente el Clásico Naciona ante el Club América, luego de que ambos se hayan enfrentado hace un par de semanas en un partidazo que quedpo en igualda a dos tantos.

Ahora, se medirán en la Unión Americana en un duelo amistoso durante la Fecha FIFA para mantenerse activos y seguir encaminados a clasificarse a la Liguilla.

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado afrontará este duelo con muchas ausencias por la convocatoria a selección mexicana y de igual manera, el conjunto azulcrema jugará con algunas bajas.

Sin embargo, las Águilas cuentan con elementos de mayor experiencia y en general tendrán a una base más completa por lo que es más factible que ellos ganen el encuentro.

Chivas 1-2 América

¿A qué hora se juega el Chivas vs América?

Ciudad : Oakland

: Oakland Estadio : Oakland Alameda County Coliseum

: Oakland Alameda County Coliseum Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora: 22:30 EE.UU (Este), 20:30 MEX

La sede del partido será el Oakland Alameda County Coliseum | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 2

2 Empate : 2

: 2 América: 1

Último partido entre ambos: 19/09/26 - Chivas 2-2 América- Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas América Chivas 0-2 Querétaro América 0-0 Cruz Azul América 2-2 Chivas América 2-2 Chivas Chivas 3-0 Pumas Necaxa 2-3 América San Luis 0-3 Chivas Cruz Azul 4-3 América Pachuca 1-1 Chivas 29/08/26 León 1-0 América

¿Cómo ver el Chivas vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Por confirmar México Por confirmar

Últimas noticias de Chivas

Gabi Milito tiene hasta 11 bajas para este partido. Bryan González y Miguel Tapias no viajarán a Estados Unidos ya que ambos se encuentran lesionados y están en pleno proceso de recuperación.

A ellos hay que sumarle los nueve jugadores que han sido convocados con la selección en este parón internacional: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Ángel Chávez, Samir Inda y Sebastián Liceaga.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Óscar Whalley; Daniel Aguirre, Miguel Gómez, José Castillo; Brian Gutiérrez, Omar Govea, Fernando González, Ledezma; Armando González, Ricardo Marín, Kevin Castañeda.

Últimas noticias de América

Las águilas vienen de empatar ante Cruz Azul en un amistoso sin goles y se presentan a este amistoso con un buen número de bajas. Alan Cervantes no podrá jugar por lesión, mientras que Israel Reyes, Isaias Violante, Dagoberto Espinoza, Alejandro Cárdenas y Óscar Perea están convocados con sus respectivas selecciones.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Cristian Borja; Erick Sánchez, Raphael Veiga; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Alexis Gutiérrez; Henry Martín.

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