Chivas vs FC Juárez: previa, predicciones y alineaciones

Chivas disputará su segundo partido del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado recibirá a Bravos de Juárez tras caer ante Toluca por marcador de 2-0 en la primera jornada. La escuadra dirigida por Gabriel Milito buscará regresar al camino de la victoria tras un inicio incierto.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre el Guadalajara y Juárez: dónde y cómo ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias, pronóstico y más.

¿A qué hora se juega el Chivas vs Juárez?

Ciudad : Zapopan, Jalisco

: Zapopan, Jalisco Estadio : Estadio Akron

: Estadio Akron Fecha : 25 de julio

: 25 de julio Hora: 19:07 EE.UU (Este), 17:07 MEX

Últimos 5 partidos

Chivas FC Juárez Chivas 0-2 Toluca 18/07/26 FC Juárez 0-1 Puebla 17/07/26 Correcaminos UAT 0-0 Chivas 03/07/26 Colorado Rapids 1-1 FC Juárez 09/07/26 Chivas 1-2 Cruz Azul 18/05/26 FC Juárez 2-1 Atlético San Luis 25/04/26 Cruz Azul 2-2 Chivas 15/05/26 Pumas UNAM 4-2 FC Juárez 21/04/26 Chivas 2-0 Tigres UANL 11/05/26 Club León 3-1 FC Juárez 18/04/26

¿Cómo ver el Chivas vs FC Juárez por Televisión y Streaming online?

País Canal/TV Streaming México Amazon Prime Video Estados Unidos Peacock, Universo, Telemundo

Últimas noticias de Chivas

De acuerdo con los reportes más recientes, Efraín Álvarez podría reaparecer con el Rebaño Sagrado en el partido de la jornada 2 del Apertura 2026 ante Juárez. El atacante mexicano, que vio el duelo ante Toluca en las gradas al no contar con el alta médica, arrancaría ante los Bravos en el banquillo de suplentes.

Chivas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Todo apunta a que la plantilla de Chivas de Guadalajara está completa para este semestre y no habrá más fichajes tras las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Según la cadena TUDN, Hirving 'Chucky' Lozano fue ofrecido a Chivas de Guadalajara, pero Amaury Vergara, presidente y dueño del club, declinó la propuesta.

Posible alineación del Chivas contra FC Juárez (5-2-3): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Richard Ledezma, Bryan González; Omar Govea, Fernando González; Kevin Castañeda, Roberto Alvarado, Armando González.

Últimas noticias del FC Juárez

Chivas de Guadalajara y FC Juárez se han enfrentado un total de 14 ocasiones, con un saldo arrasador a favor de los rojiblancos: ocho victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. En este periplo, el Rebaño suma 34 goles a favor y 17 en contra. Otro dato a favor del cuadro jalisciense es que han logrado anotar en 13 de 14 de sus enfrentamientos.

FC Juarez v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación del FC Juárez contra Chivas (4-3-3): Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Haret Ortega, Javier Aquino, Alejandro Mayorga; Guilherme Castilho, Monchu, Lucas Romero; Oscar Estupiñán, Madson, Ricardinho.

Pronóstico SI Fútbol

En el papel, parece que Chivas saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en su casa. A pesar de la fuerte inversión que ha tenido el equipo chihuahuense, el proyecto sigue sin consolidarse en primera división. El Rebaño cuenta con una de las mejores plantillas del futbol mexicano para este certamen y es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título a final de año.

Chivas 2-1 FC Juárez