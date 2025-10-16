Sports Illustrated Fútbol

Chivas vs Mazatlán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Rebaño Sagrado registra tres triunfos consecutivos en la Liga MX y quiere meterse a la Liguilla.
Benjamín Guerra|
La previa de Chivas vs Mazatlán en la Liga MX
La previa de Chivas vs Mazatlán en la Liga MX

El Rebaño Sagrado quiere mantener su inercia positiva y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación general, en estos momentos ocupa la novena posiciones y tiene la esperanza de colarse entre los cuatro mejores, si no al menos quedarse en zona de Play-In.

Mientras tanto, el cuadro del Pacífico busca ingresar entre los mejores 12 y meterse por segunda vez en su historia a un Play-In por lo menos.

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Mazatlán?

  • Ciudad: Zapopan, Jalisco
  • Fecha: sábado 18 de octubre
  • Horario: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 03:07 horas (España)
  • Estadio: Akron

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Mazatlán en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

México

Sin transmisión

Amazon Prime Video

Estados Unidos

Telemundo y UNIVERSO

fuboTV, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes En Vivo

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival

Resultado

Competición

Pumas

1-2 V

Liga MX

Puebla

0-2 V

Liga MX

Necaxa

3-1 V

Liga MX

Toluca

0-3 D

Liga MX

Tigres UANL

0-0 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Mazatlán

Rival

Resultado

Competición

Atlético de San Luis

2-1 V

Liga MX

Toluca

3-1 D

Liga MX

León

2-2 E

Liga MX

Atlas

1-1 E

Liga MX

Pumas

1-4 D

Liga MX

Últimas noticias de Chivas

Chivas podría buscar el regreso de un futbolista que vendió a Cruz Azul. Según el diario, El Universal, el club rojiblanco estaría en pláticas para retornar a Jesús Orozco Chiquete, jugador actualmente en la plantilla de Cruz Azul.

El defensa central no es titular indiscutible en la Máquina y por ello, una posible salida rumbo a Guadalajara podría concretarse en el siguiente mercado.

Últimas noticias de Mazatlán

El equipo de la costa se tomó la foto oficial para este torneo. Esto lo publicó en sus redes sociales donde además envío un mensaje emotivo tras cumplir cinco años de existencia

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán; Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.

Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.

Mazatlán

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Ángel Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla.

Centrocampistas: Édgar Bárcenas, José Esquivel, Jordan Sierra y Mauri Zeleta.

Delanteros: Nicolás Benedetti, Fábio y Anderson Duarte.

Pronóstico SI

Chivas 2-1 Mazatlán.

