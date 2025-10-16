Chivas vs Mazatlán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Rebaño Sagrado quiere mantener su inercia positiva y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación general, en estos momentos ocupa la novena posiciones y tiene la esperanza de colarse entre los cuatro mejores, si no al menos quedarse en zona de Play-In.
Mientras tanto, el cuadro del Pacífico busca ingresar entre los mejores 12 y meterse por segunda vez en su historia a un Play-In por lo menos.
El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Mazatlán?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Fecha: sábado 18 de octubre
- Horario: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 03:07 horas (España)
- Estadio: Akron
¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Mazatlán en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
Sin transmisión
Amazon Prime Video
Estados Unidos
Telemundo y UNIVERSO
fuboTV, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes En Vivo
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Chivas
Rival
Resultado
Competición
Pumas
1-2 V
Liga MX
Puebla
0-2 V
Liga MX
Necaxa
3-1 V
Liga MX
Toluca
0-3 D
Liga MX
Tigres UANL
0-0 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Mazatlán
Rival
Resultado
Competición
Atlético de San Luis
2-1 V
Liga MX
Toluca
3-1 D
Liga MX
León
2-2 E
Liga MX
Atlas
1-1 E
Liga MX
Pumas
1-4 D
Liga MX
Últimas noticias de Chivas
Chivas podría buscar el regreso de un futbolista que vendió a Cruz Azul. Según el diario, El Universal, el club rojiblanco estaría en pláticas para retornar a Jesús Orozco Chiquete, jugador actualmente en la plantilla de Cruz Azul.
El defensa central no es titular indiscutible en la Máquina y por ello, una posible salida rumbo a Guadalajara podría concretarse en el siguiente mercado.
Últimas noticias de Mazatlán
El equipo de la costa se tomó la foto oficial para este torneo. Esto lo publicó en sus redes sociales donde además envío un mensaje emotivo tras cumplir cinco años de existencia
Posibles alineaciones
Chivas
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo.
Centrocampistas: Fernando Gorriarán; Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.
Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.
Mazatlán
Portero: Ricardo Gutiérrez.
Defensas: Ángel Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla.
Centrocampistas: Édgar Bárcenas, José Esquivel, Jordan Sierra y Mauri Zeleta.
Delanteros: Nicolás Benedetti, Fábio y Anderson Duarte.
Pronóstico SI
Chivas 2-1 Mazatlán.
