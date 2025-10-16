Chivas vs Mazatlán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Rebaño Sagrado quiere mantener su inercia positiva y quiere seguir escalando posiciones en la clasificación general, en estos momentos ocupa la novena posiciones y tiene la esperanza de colarse entre los cuatro mejores, si no al menos quedarse en zona de Play-In.

Mientras tanto, el cuadro del Pacífico busca ingresar entre los mejores 12 y meterse por segunda vez en su historia a un Play-In por lo menos.

El Club Deportivo Guadalajara recibirá al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chivas vs Mazatlán?

Ciudad: Zapopan, Jalisco

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 03:07 horas (España)

Estadio: Akron

¿Cómo se podrá ver el Chivas vs Mazatlán en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online México Sin transmisión Amazon Prime Video Estados Unidos Telemundo y UNIVERSO fuboTV, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes En Vivo España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Chivas

Rival Resultado Competición Pumas 1-2 V Liga MX Puebla 0-2 V Liga MX Necaxa 3-1 V Liga MX Toluca 0-3 D Liga MX Tigres UANL 0-0 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Mazatlán

Rival Resultado Competición Atlético de San Luis 2-1 V Liga MX Toluca 3-1 D Liga MX León 2-2 E Liga MX Atlas 1-1 E Liga MX Pumas 1-4 D Liga MX

Últimas noticias de Chivas

Chivas podría buscar el regreso de un futbolista que vendió a Cruz Azul. Según el diario, El Universal, el club rojiblanco estaría en pláticas para retornar a Jesús Orozco Chiquete, jugador actualmente en la plantilla de Cruz Azul.

El defensa central no es titular indiscutible en la Máquina y por ello, una posible salida rumbo a Guadalajara podría concretarse en el siguiente mercado.

Últimas noticias de Mazatlán

El equipo de la costa se tomó la foto oficial para este torneo. Esto lo publicó en sus redes sociales donde además envío un mensaje emotivo tras cumplir cinco años de existencia

Orgullo, alegría y valentía, representados en una sola imagen. Abonados, staff, fuerzas básicas, femenil, varonil y Directiva: cinco años creciendo juntos. Un lustro del Mazatlán FC ⚓️ pic.twitter.com/qD28ex9j1J — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) October 16, 2025

Posibles alineaciones

Chivas

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo.

Centrocampistas: Fernando Gorriarán; Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez.

Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González.

Mazatlán

Portero: Ricardo Gutiérrez.

Defensas: Ángel Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla.

Centrocampistas: Édgar Bárcenas, José Esquivel, Jordan Sierra y Mauri Zeleta.

Delanteros: Nicolás Benedetti, Fábio y Anderson Duarte.

Pronóstico SI

Chivas 2-1 Mazatlán.