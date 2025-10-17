Chivas vs Mazatlán: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Este fin de semana se enfrentan el Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC en el Estadio Akron y jugará el sábado 18 de octubre de 2025 a las 21:07 horas del Este de Estados Unidos y 19:07 horas del centro de México. Chivas llega en buena racha tras el parón de Fecha FIFA, buscando extender sus victorias para escalar en la tabla, mientras que Mazatlán busca puntos para alejarse del fondo.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el cuadro rojiblanco es claro favorito por su localía y forma reciente.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Chivas recibirá a Mazatlán FC | Jam Media/GettyImages

Momios del partido de Chivas vs Mazatlán

Chivas: -188

Empate: +300

Mazatlán: +425

La victoria de Chivas está en un 64.5% siendo un favorito claro, gracias a su invicto en casa y superioridad histórica: 6 victorias en 11 duelos vs Mazatlán. Mientras que, el empate puede darse en un 23.1% si es que Mazatlán se cierra atrás, como en sus visitas recientes. Y la victoria de Mazatlán en un 19.0% es baja probabilidad, dada su irregularidad como visitante, con solo dos triunfos en 11 juegos.

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Chivas: 64.5%

Empate: 23.1%

Mazatlán: 19.0%

Con estas probabilidades el cuadro local es el favorito con más del doble dadas sus últimas tres victorias en fila.

Doble oportunidad

Chivas o Empate: -667

Chivas o Mazatlán: -500

Mazatlán o Empate: +137

La opción de "Mazatlán o Empate" con un momio de +137 se presenta como la de mayor valor para quienes confían en una sorpresa. Si crees que el Mazatlán puede romper la racha positiva del Rebaño Sagrado, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles. Las alternativas que incluyen a Chivas tienen cuotas muy castigadas por su alto favoritismo.

¿Ambos equipos anotan?

El momio de ambos tiene la misma cuota dado que ambas opciones están muy parejas en el pronóstico | Agustin Cuevas/GettyImages

Sí: -110

No: -110

Este mercado está muy parejo debido al rendimiento de ambos clubes ya que los dos están luchando por meterse al menos al Play-In. Por lo que ambos anoten o no es muy parejo.

Total de goles

Más de 2.5 goles: +105

Menos de 2.5 goles: -155

Hay chance de tener un partido cerrado con goles en ambos arcos por necesidad de puntos.

Tiros de esquina

Más de 9.5: +105

Menos de 9.5: -130

Se pronostica un partido con un buen número de tiros de esquina. Aunque la línea de "Menos de 9" es la favorita, esperando un encuentro dominado por Chivas, con constantes llegadas por las bandas que generen múltiples oportunidades desde el banderín.

Pronóstico del partido de Chivas vs Mazatlán

Chivas es favorito para vencer a Mazatlán | Jam Media/GettyImages

Debido a la tendencia reciente se pronostica un triunfo para Chivas por 2-0 frente al Mazatlán. Hay bajo riesgo de la anotación del conjunto visitante debido al buen momento futbolístico del cuadro tapatío.

