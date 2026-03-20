Chivas vuelve a ser la base de la selección mexicana

No hay mañana para la selección mexicana. Durante esta fecha FIFA Javier Aguirre deberá definir a sus piezas finales de cara a la Copa del Mundo. El primer listado se dará sobre finales de mayo donde habrá 35 nombres. Par de semanas después, el técnico deberá cortar 9 jugadores y presentar su listado final de 26 seleccionados.

Si bien hay muchos hombres que lucen fijos, hay otras plazas que siguen en juego. Siendo el caso, más de uno aprieta en el camino con el fin de estar dentro de los 26 finales. Salvo sorpresa, todo indica que Chivas será la base del Tri para el Mundial que está a tres meses de su inicio.

🚨🐐🇲🇽 BASE CHIVA EN SELECCIÓN MEXICANA



Para esta Fecha FIFA, Javier Aguirre tiene considerados a 5 jugadores:



->Tala Rangel

->Richard Ledezma

->Brian Gutiérrez

->Piojo Alvarado

->Hormiga González



¿Cómo ven, les gusta? ¿Opiniones? 👀👇🏼 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 19, 2026

Para la fecha FIFA de marzo, la última previo a la Copa del Mundo, 5 jugadores del Guadalajara han sido llamados por Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Los nombres en cuestión son los siguientes: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez.

En el caso de los 4 primeros, están muy bien posicionados para estar en la lista final de Aguirre para el Mundial. Incluso, dos de ellos se perfilan como posible titulares para el duelo donde México abrirá la Copa del Mundo en 11 de junio ante Sudáfrica, Raúl Rangel y Alvarado.

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el caso particular de Gutiérrez, es del gusto del técnico, pero no estaba tan avanzado como los 4 primeros. Todo ha cambiado en favor del jugador cortesía de las lesiones. Con Marcel Ruíz de baja al cien por ciento y Gilberto Mora en duda, Brian ha encontrado una mínima pero real luz de esperanza en el camino.

Este hecho de ser la base de la selección ofrece un beneficio simbólico para el prestigio de Chivas. Sin embargo, puede representar un golpe en lo deportivo, pues todo los jugadores de Liga MX que entren en listado de Aguirre, deberán reportar con el Tri el primer día de mayo, es decir, se perderán la liguilla.

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