Chivu habló sobre el interés del FC Barcelona en Bastoni: "Es muy feliz en el Inter"

El FC Barcelona tiene un futbolista entre ceja y ceja para reforzar la defensa: Alessandro Bastoni. El zaguero italiano viste la camiseta del Inter de Milán hace rato y es uno de los referentes del plantel que supo llegar a la última final de la UEFA Champions League.

"¿Le aconsejan a Bastoni que se vaya de Italia? Debo darle tranquilidad y confianza, tanto a él como a los demás. No puedo controlar su futuro ni lo que quiera hacer. Sé que es muy feliz en el Inter y forma parte de este maravilloso grupo", dijo el entrenador del Inter, Cristian Chivu, en una rueda de prensa reciente al ser consultado por la situación.

Sobre el presente de Bastoni en el Inter, fue claro: "Siempre se entregó al 100%, y eso me interesa. Cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que toma, y ​​mientras esté aquí, dará más del 100% por nosotros. Ya sean dos meses o dos años, no puedo condicionar sus decisiones. Me alegraría que se quedara, pero también me alegraría quedarme yo".

FC Internazionale Milano v CA River Plate: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

"Las incertidumbres en el mundo del fútbol, ​​para un entrenador, son estas. Él decidirá, pero lo ha demostrado en los últimos años: sabe tomar las decisiones correctas. Independientemente de lo que haga, el fútbol mundial siempre contará con un jugador de alta calidad", agregó el director técnico rumano.

Tras quedarse afuera de la UEFA Champions League a manos del Bodo/Glimt en la repesca, el Inter únicamente tiene objetivos locales: está en semifinales de la Coppa Italia (igualó sin goles la ida con el Como 1907) y está puntero de la Serie A con 69 puntos, seis más que el AC Milan, su acérrimo rival histórico y más inmediato perseguidor. Este domingo, seguramente con Bastoni como titular, recibirá a la AS Roma con la ilusión de seguir en lo más alto.