Christian Ebere podría seguir su carrera en Brasil

Uno de los jugadores que más peso ha tenido en la joven era de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul, ha sido Christian Ebere. El nigeriano tomó un sitio en el once inicial de los de la capital del país en la liguilla anterior luego de la baja de los dos centro delanteros en el plantel.

Si bien, dicha posición no es la natural de Ebere, un extremo por naturaleza ha sabido rendir dentro de lo correcto. Ahora, el nigeriano se mantiene como alguien relevante en La Noria, sin ser necesariamente el más. Aunque, todo podría cambiar en el futuro del jugador, pues fuera de la Liga MX tiene mercado en una de las mejores ligas del mundo.

🚨Vasco da Gama tiene un firme interés en Christian Ebere, delantero de Cruz Azul.

*️⃣El equipo brasileño busca un extremo y el nigeriano es quien encabeza la lista de candidatos. pic.twitter.com/pwuJwn6IqI — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026

Desde Brasil se ha abierto el interés por Ebere, así lo reporte César Luis Merlo. Siendo claros, es el Vasco da Gama el club que ha iniciado gestiones para fichar al extremo en el corto plazo. El club quiere a un extremo vertical y de peso que marque diferencias por la banda y si bien tienen una lista de varias opciones, la fuente afirma que la prioridad en la misma es el nigeriano.

Se entiende que incluso ya hay un llamado de parte de Vasco a la directiva de Cruz Azul. Si bien no hay una oferta final, los clubes sí están valorando caminos para que el movimiento se pueda dar. Claro está que lo anterior dependerá de la postura de Ebere.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-PUEBLA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Christian está cómodo en Cruz Azul, sin embargo, Brasil le ofrecería un reto deportivo de mayor jerarquía. A nivel estilo de vida y sueldo, no hay mucha diferencia entre lo que pueden ofreces los celestes y los blanquinegros.

De momento, el posible traspaso está en una etapa muy temprana. Seguramente Ebere estará sin el menor tema en la cancha este sábado en el campeón de campeones entre Cruz Azul y Toluca. Si el movimiento avanza, será hasta la siguiente semana.