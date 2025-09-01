Cinco enormes futbolistas que nunca ganaron el Balón de Oro

El Balón de Oro es un premio sumamente prestigioso, pero que no siempre fue tocado por estrellas del futbol, en ocasiones, hubo grandes jugadores que se quedaron con las ganas. Así, aquí están los mejores cinco jugadores que nunca se alzaron con el premio al Mejor Jugador del Mundo

1. Ferenc Puskás

Ferenc Puskas | Central Press/GettyImages

Resulta increíble que este crack del Real Madrid de la década del '60 no haya conseguido un Balón de Oro. El húngaro es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, pero la única vez que llegó a la terna final fue superado por el barcelonista Luis Suárez.

2. Eric Cantona

MAN U V CHELSEA CANTONA | Getty Images/GettyImages

Cantona era uno de los mejores delanteros de Europa en 1993 cuando quedó en tercer lugar detrás de Dennis Bergkamp y Roberto Baggio, ganador del premio. Sus conductas antideportivas no colaboraron para que volviera a ser tenido en cuenta.

3. Paolo Maldini

AC Milan v Boca Juniors - Toyota Cup | Etsuo Hara/GettyImages

Para un defensor siempre es más difícil hacerse notar y mucho más llegar a Balón de Oro. En los últimos años solo Fabio Cannavaro pudo hacerse con el premio y mucho tuvo que ver con que fue campeón del mundo en Alemania 2006. Eso no quita que Maldini lo haya merecido y de hecho fueron dos las veces que llegó a la terna final: en 1994, superado por Hristo Stoichkov, y en 2003, por Pavel Nedved.

4. Thierry Henry

Thierry Henry of Arsenal chases the ball | Ben Radford/GettyImages

El crack francés llegó a dos finales en la elección por el Balón de Oro y en ninguna pudo alzarlo. Quedó detrás de Pavel Nedved en 2003 cuando la rompía en Arsenal y de Fabio Cannavaro en 2006, ya siendo jugador del Barcelona.

5. Xavi Hernández

Barcelona v Real Zaragoza - La Liga | David Ramos/GettyImages

De no haber sido contemporáneo a Messi y Cristiano Ronaldo, no cabrían dudas de que Xavi hubiera levantado más de un Balón de Oro. El crack del Barca quedó entre los finalistas por el premio al mejor jugador del mundo en 2009, 2010 y 2011, algo que ningún español conseguía desde Luis Suárez en la década del '60.



Misma suerte corrió su compañero de equipo y de selección, Andrés Iniesta.