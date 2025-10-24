Cinco razones por las que el FC Barcelona puede ganar el Clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona y el Real Madrid se miden este domingo en el primer 'Clásico' de la temporada en LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu con realidades similares.

Pese a que los azulgranas derrotaron a los merengues en los últimos cuatro enfrentamientos directos de la campaña pasada - histórica para los culés gracias a su triplete doméstico - los dirigidos por Hansi Flick no han podido emular en la cancha lo logrado el año pasado, dejando muchas dudas con respecto a sus automatismos y solvencia defensiva.

Sin embargo, el club catalán partirá con ventajas marcadas en un partido en el que el Real Madrid tendrá que superar una barrera psicológica importante, amén de demostrar un mejor juego colectivo para contrarrestar la superioridad futbolística de sus eternos rivales.

1. Ventaja psicológica y de confrontaciones recientes

Fermín López, Ferran Torres y Lamine Yamal celebraron la victoria en el reciente Clásico | David Ramos/GettyImages

Haber ganado los cuatro “Clásicos” oficiales de la temporada 2024/25 le da al FC Barcelona - sin contar el amistoso previo en Estados Unidos - una ventaja psicológica que puede pesar si son capaces de adelantarse en el marcador. El efecto Santiago Bernabéu no suele pesar dentro de una plantilla joven y llena de talento. Una victoria del club catalán igualaría el emparejamiento histórico a 105 triunfos por bando, amén de ambos haber empatado en 52 ocasiones.

2. Mejor juego colectivo y táctico

El Barcelona, de la mano de Lamine Yamal, es envidiado en el mundo por su juego | David Ramos/GettyImages

La llegada de Hansi Flick al FC Barcelona transformó el juego del equipo por completo. Ahora mantiene una idea ofensiva moderna, con transiciones rápidas, presión alta y una línea defensiva adelantada que aún está siendo descifrada por sus rivales. Esta claro que si el club azulgrana juega al máximo de su potencial y la presión alta es eficaz, el Real Madrid estará en serios problemas.

3. El regreso de Raphinha

Raphinha estará de regreso ante el Real Madrid | Alex Caparros/GettyImages

El Barcelona y su afición celebran el regreso de Raphinha al XI de Hansi Flick. Su energía que lo hace el pilar de la presión alta del equipo y su entendimiento táctico, transiciones rápidas y efectividad goleadora lo hacen imprescindible en los éxitos del club. Sin él, el equipo pierde mucho ofensiva y defensivamente, por lo que verlo regresar es quizás la mejor de las noticias.

4. Las debilidad defensiva del Real Madrid

Raúl Asencio ha quedado en deuda esta temporada | Soccrates Images/GettyImages

Uno de los puntos débiles del Real Madrid esta temporada en LaLiga es su línea defensiva - tal y como lo demostró el Atlético de Madrid en la goleada por 5-2 - por lo que el Barcelona puede hacer mucho daño, siempre y cuando la presión se haga de formar correcta. El juego aéreo puede ser explotado como nunca antes por los culés, al igual que el ataque por las bandas de Lamine Yamal y Raphinha. Por su parte, Marcus Rashford, como revulsivo, puede hacer mucho daño a una defensa extenuada en la segunda mitad.

5. El dominio del mediocampo

Pedri es el mejor centrocampista del mundo | Alex Caparros/GettyImages

El FC Barcelona será el dueño del balón en el 'Clásico', teniendo a Pedri - el mejor centrocampista del mundo - Frenkie de Jong y Fermín como los dueños del mediocampo. Será muy complicado para los merengues imponerse a sus rivales históricos en juego en la zona medular, por lo que los contragolpes de Mbappé y Vinícius Júnior serán clave, sobre todo por la línea defensiva adelantada de Hansi Flick. Los culés serán los que marquen el ritmo del partido y esto les da una clara ventaja.

