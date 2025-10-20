La respuesta de Hansi Flick por la polémica arbitral en la previa del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

Se viene partidazo. El Clásico tendrá una nueva emisión el próximo domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

A la espera de saber cómo le irá a cada uno en esta semana de Champions League, la polémica ya quedó instalada en los partidos por LaLiga previos al gran duelo.

Es que el Barcelona cree que hubo beneficio al echar a Nyom por una infracción a Vinícius Jr. en el duelo entre el Getafe y el Real. Además, en el partido ante el Girona, los culés creen haberse visto perjudicados por el arbitraje.

En el gol del triunfo de Ronald Araújo sobre el final, la transmisión oficial mostró a un Hansi Flick haciendo un gesto de corte de manga al juez, luego de haber sido expulsado y con él continuando en el banco de suplentes.

😳 ¡HANSI FLICK celebró el gol de Araujo con este CORTE DE MANGA! https://t.co/hDWGk2RcRL pic.twitter.com/iKbFCZaeXe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2025

Justamente en la previa del duelo por Champions ante el Olympiakos de Grecia en Montjuic, se le preguntó al entrenador alemán si le preocupa la reciente actuación arbitral contra el Barcelona, ​​especialmente a falta de una semana para el Clásico. Al escuchar eso, Hansi Flick respondió lo siguiente: "¿Qué debería decir? ¿Qué debería responder? Creo que conoces la situación mejor que yo. ¿Solo llevo aquí unos meses? Y tú llevas más tiempo que yo, así que sabes de todo mejor que yo. Así que no quiero decir nada al respecto".

Para cerrar, "Ahora tengo más emociones porque me encanta este club, la gente, la ciudad... y quiero dar lo máximo. No me gusta que mi nieto me vea haciendo eso, así que tendré que cambiar mi comportamiento".

Por su parte, Joan Laporta también estalló contra el arbitraje tras la expulsión de Hansi Flick: "Si no hay una mano blanca, se le parece mucho". El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que la expulsión por doble amarilla del técnico azulgrana, dejó mucho que desear en la labor del equipo arbitral.

En este sentido, el presidente también se lamentó que "siempre pasa alguna cosa" antes de un partido como el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, en el que Barcelona se jugará el liderato de LaLiga EA Sports.

"No me gustó la actitud del árbitro. Creo que se excedió con la segunda amarilla", que confirmó que recurrirán la sanción a Flick, aunque cree que difícilmente prospere. Se cree que podrá estar en El Clásico pero no está confirmado aún.