Clasificación de la Premier League 2025-26 comparada con la 2024-25: mejoras y caídas

En el fútbol, como en la vida, el progreso rara vez es lineal, y la ilusión de que las cosas solo pueden mejorar acaba por llevar a la decepción. En raras ocasiones la mejora es constante y gradual, sin altibajos. A veces se produce un salto espectacular. En el otro extremo, las caídas drásticas no solo son posibles, sino frecuentes.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Al hacer nuestras predicciones para la Premier League antes de la temporada, muchos caemos en la falacia de la "racha ganadora". Nos creamos expectativas injustificadas sobre lo que va a pasar después basándonos en lo que acaba de ocurrir.

Hay demasiadas variables para que todo permanezca igual, y hubo diferencias notables entre las clasificaciones de la Premier League 2024-25 y 2025-26.

Comparación de las clasificaciones de la Premier League de las temporadas 2024-25 y 2025-26

Posición Equipo Diferencia en cuanto a puntos Diferencia en cuanto a posición 1° Manchester United +29 +12 2° Arsenal +11 +1 3° Manchester City +7 +1 4° Tottenham +3 = 5° Bournemouth +1 +3 6° Everton +1 = 7° Aston Villa -1 +2 8° Fulham -2 = 9° Brentford -3 +1 10° West Ham -4 -4 11° Brighton -8 = 12° Crystal Palace -8 -3 13° Chelsea -17 -6 14° Newcastle -17 -7 15° Nottingham Forest -21 -9 16° Wolves -22 -4 17° Liverpool -24 -4

¿Quién mejoró más con respecto a la temporada 2024-25?

Michael Carrick Signs New Contract as Manchester United Head Coach | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United, sin duda alguna, fue quien más mejoró en la temporada 2025-26, tras haber sufrido su peor resultado histórico en la Premier League bajo la dirección de Ruben Amorim la temporada anterior.

El técnico portugués se marchó al inicio de 2026 dejando al United fuera de los cinco primeros puestos, por lo que su posición ya había mejorado drásticamente, pero los Red Devils continuaron su ascenso tras la llegada de Michael Carrick para su segundo periodo como entrenador interino.

Carrick ganó 12 de 17 partidos de liga durante la segunda mitad de la temporada, y el United consiguió 39 puntos, la cifra más alta de la liga, tras su nombramiento. De vuelta a la Champions League gracias a un tercer puesto, el Manchester United obtuvo la impresionante cifra de 29 puntos más en la temporada 2025-26 y terminó 12 puestos arriba en la tabla. No es de extrañar que Carrick se quedara con el cargo de entrenador definitivo.

Son uno de los seis clubes que han conseguido más puntos esta temporada que en la 2024-25. El Everton y el Bournemouth sumaron un punto más cada uno, aunque este último mejoró tres puestos y se clasificó para Europa por primera vez en su historia.

A pesar de su pésima temporada, el Tottenham Hotspur consiguió tres puntos más que la temporada anterior. Esperan superar sus dos últimos puestos consecutivos, con Roberto De Zerbi como figura clave.

Los dos primeros de la liga también mejoraron, tras el dominio absoluto del Liverpool la temporada pasada. El Arsenal quedó segundo el año pasado, pero esta vez sumó 11 puntos más para superar al Manchester City y asegurar su primer título de liga en 22 años.

El Manchester City, por otro lado, sumó siete puntos más y subió un puesto, pero no pudo mantener viva la lucha por el título hasta la última jornada.

¿Qué equipos bajaron más de posición con respecto a la temporada 2024-25?

West Ham United v Leeds United - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Once clubes perdieron puntos con respecto a la temporada anterior, aunque curiosamente dos de ellos, el Aston Villa y el Brentford, mejoraron su posición en la tabla.

El Aston Villa subió del sexto al cuarto lugar a pesar de sumar un punto menos, mientras que el Brentford, al que muchos daban por descendido tras una pequeña fuga de jugadores en el verano, terminó con tres puntos menos, y aun así se quedó a las puertas de las competiciones europeas.

El Brighton & Hove Albion obtuvo ocho puntos menos, pero aun así logró mantenerse en la Conference League. El declive del West Ham United fue el más costoso, con una caída de cuatro puntos que les bastó para descender a segunda división.

Hubo cinco descensos importantes, incluido el del vigente campeón, el Liverpool. Se alzaron con el título con facilidad en la primera temporada de Arne Slot al mando, pero su rendimiento fue lamentable durante gran parte de la temporada 2025-26. Los Reds terminaron quintos con 24 puntos menos.

El Wolverhampton Wanderers finalizó último, tras haberse salvado la temporada anterior bajo la dirección de Vitor Pereira. Su descenso de 22 puntos fue fatal, mientras que el Nottingham Forest (-21 puntos) también estuvo al borde del descenso.

Las temporadas de indiferencia del Chelsea y el Newcastle United los dejan sin competencias europeas para la temporada 2026-27.

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