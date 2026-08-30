Clasificación de los 20 equipos de LaLiga de cara a la temporada 2026/27

Tras el bicampeonato del FC Barcelona en LaLiga 2025/26, el campeonato se reinició con las mismas oportunidades para todos los clubes. Solamente uno será el portador del trofeo al final de la campaña, y los vigentes campeones parten con ventaja contra sus contendientes.

El Real Madrid es el candidato N°1 a disputarles el trono, el Atlético de Madrid corre un poco más de atrás al igual que el Villarreal. Los demás parecen no tener lo suficiente como para pelear por el trofeo.

A continuación, la clasificación de los 20 clubes de LaLiga.

20. Levante

Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Se salvaron del descenso con lo justo en la temporada pasada y ven esta posibilidad de jugar nuevamente LaLiga como una oportunidad para demostrar que están para permanecer en la élite.

19. Málaga

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El más débil de los recién ascendidos, aunque intentarán con todas sus fuerzas mantenerse en la élite. Tuvieron un arranque de campaña bastante flojo y el margen se va achicando para ellos.

18. Elche

CA Osasuna v Elche CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Los de Alicante se salvaron en la última temporada por pocos puntos y seguramente repitan la lucha por la permanencia en esta campaña, quizás con menos suerte al ver a dos de los recién ascendidos en gran forma.

17. Deportivo La Coruña

RC Deportivo de A Coruna v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Volvieron a LaLiga y su objetivo es volver a ser lo que supieron ser, aunque el primer paso será permanecer en la máxima categoría para, desde allí, soñar con más. El fichaje de Aubameyang sin dudas es un condimento especial.

16. Racing de Santander

Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Recién ascendidos y con una idea similar a la que los llevó a volver a LaLiga tras muchos años, podrían quedarse en la máxima categoría con una buena campaña. Está claro que para ellos la prioridad, al menos este año, es permanecer en la élite al igual que el Depor.

15. Alavés

Rayo Vallecano V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la temporada pasada compitieron por la permanencia hasta las últimas jornadas y seguramente repitan ese paradigma en esta campaña, ya que no tuvieron un mercado de pases que sirva para dar un salto de calidad grande. Podrían quedarse en LaLiga, pero todavía tienen mucho por mejorar.

14. Espanyol

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

En las últimas dos jornadas, con una victoria aplastante ante el Levante y una derrota contra el Real Madrid, demostró un andar que no justificaría esta posición en el ranking, pero el desafío a lo largo de la campaña será mantenerlo y mejorarlo para intentar con terminar sobre la mitad de la tabla.

13. Osasuna

CA Osasuna v Girona FC - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Rojillo volverá a tener una temporada irregular, ya sin Víctor Muñóz, que tras integrar el plantel campeón del mundo con España fue vendido al Liverpool en una cifra interesante.

12. Sevilla

Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Arrancó con un 6/6 en las dos primeras fechas, pero el entrenador Luis García Plaza tiene muchísimo trabajo por delante para sacar al equipo adelante tras varias campañas sumergidos en los mares de la incertidumbre y la irregularidad.

11. Rayo Vallecano

Rayo Vallecano v Real Valladolid CF - La Liga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Tras ser finalistas en la UEFA Conference League de la temporada pasada perdieron varias figuras y parece difícil que puedan repetir una gesta similar, aunque no sufrirían grandes traspies y podrían pelear incluso por entrar a alguna copa, aunque parece complicado. Beñat San José sigue y Raúl de Tomás puede ser un refuerzo importante.

10. Real Sociedad

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

Perdió en Brais Méndez a un jugador importantísimo y parece difícil que repitan la campaña de la temporada pasada, donde ganaron la Copa del Rey eliminando al Athletic Club en las semifinales y venciendo al Atlético de Madrid en la final.



Mitad de tabla y no mucho más para los de Pellegrino Matarazzo.

9. Getafe

Getafe Cf V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Arrancó con derrota y reaccionó en la segunda jornada, dando la pauta de que el equipo de Bordalás puede repetir la épica de meterse en los puestos de clasificación a copas europeas.



Mario Martín, Martín Satriano, Sebastián Boselli, Johan Mojica y Enes Ünal son sin dudas buenas incorporaciones para ellos.

8. Valencia

Valencia V Athletic Club Bilbao - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Corberán sigue al frente del equipo y logró consolidar su idea de cara a lo que será la última temporada en el mítico Mestalla. Los fichajes de Guido Rodríguez y Pablo Maffeo generan cierta ilusión para una plantilla que, por ahora, empató uno y perdió el restante. Hay tiempo para mejorar, aunque el reloj empieza a correr en su contra.

7. Celta de Vigo

SSC Napoli v Celta Vigo - Pre-Season Friendly | NurPhoto/GettyImages

La continuidad de Claudio Giráldez le da un gran plus al equipo gallego, manteniendo el proyecto de un equipo que compitió no solo en LaLiga sino que en la UEFA Europa League, llegando a los cuartos de final.



Óscar Mingueza y Fer López fueron dos bajas sensibles para ellos, pero igualmente tienen material para pelear por puestos europeos nuevamente.

6. Athletic Club

Athletic Club v AS Roma - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El club vasco cuenta con una plantilla de élite y la llegada de Edin Terzic puede potenciar su proyecto, que en la temporada pasada, la última con Ernesto Valverde, no dio ningún fruto llegando a incluso temer la pérdida de la categoría en un final de LaLiga que fue de película, con muchos clubes involucrados.

5. Real Betis

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Sumó futbolistas como Troy Parrott, Facundo Bernal y Fran García, posicionándose como candidato a dar un salto de calidad de la mano de Manuel Pellegrini, que viene al frente del proyecto hace ya varias campañas.



Arrancaron la temporada con dos victorias sobre dos partidos posibles, por lo que la ilusión está a la alza en los corazones verdiblancos.

4. Villarreal

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Ya sin Marcelino, el Villarreal tendrá una campaña llena de encuentros con su clasificación a la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.



Perdió a Parejo, Pedraza y Partey, pero incorporó a Péter Gulácsi para ganar seguridad bajo los tres palos y recuperó a varios jugadores como Ilias Akhomach y Carlos Romero.

3. Atlético de Madrid

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El Colchonero se quedó con las ganas en la temporada anterior, llegando a la final de la Copa del Rey y a las semifinales de la UEFA Champions League. Las derrotas ante la Real Sociedad y el Arsenal calaron hondo, aunque mantuvieron gran parte del proyecto.



Para intentar competir al más alto nivel, sumaron futbolistas como Morten Hjulmand, Cuti Romero, Lee Kang-In y Alejandro Grimaldo.

2. Real Madrid

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El Merengue será el gran contendiente, y sin dudas tiene material de sobra para llevar a cabo una gran temporada: sumó futbolistas de la más alta calidad en Bernardo Silva, Yan Diomande, Ibrahima Konate, Marc Cucurella y Denzel Dumfries.



Ahora deberán llegar los resultados y mantenerlos en el tiempo, ya que LaLiga es un torneo largo que se define por detalles. Tendrán que estar al 100% en todos los encuentros del campeonato local.

1. FC Barcelona

FC Barcelona La Liga Championship Celebration | NurPhoto/GettyImages

El vigente bicampeón de LaLiga tuvo una temporada llena de éxitos en la 2025/26 y buscará repetir en la actual, aunque la UEFA Champions League se vuelve a colar como el principal objetivo.



De cara a esta campaña, tuvieron el fichaje estelar de Rodri y las llegadas de Anthony Gordon y Karim Adeyemi como principales nombres, además de la inversión por Jesse Bisiwu y la irrupción de Hamza Abdelkarim en la pretemporada. Sin dudas, siguen siendo los principales candidatos a la gloria local.