Clasificación del Balón de Oro: mayores ascensos y descensos del año 2024 al 2025
El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño: Ousmane Dembélé se llevó el galardón por primera vez, convirtiéndose en el sexto jugador francés en conquistar el premio.
Dembélé fue la punta de lanza del París Saint-Germain que arrasó en competiciones francesas y europeas, incluyendo la primera Champions League en la historia del club. En otras categorías, Lamine Yamal se convirtió en el primer jugador en ganar dos Trofeos Kopa de manera consecutiva, Gianluigi Donnarumma fue reconocido como el mejor portero y Viktor Gyökeres fue nombrado el mejor delantero.
En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí conquistó un histórico tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, igualando a Lionel Messi como los únicos en ganar el galardón tres veces seguidas. Además, hubo primeras ganadoras en los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller de la rama femenina, con Vicky López, Hannah Hampton y Ewa Pajor todas reconocidas.
Revisando las listas de finalistas de 2024 y 2025, hubo movimientos importantes para numerosos jugadores. Veamos quiénes fueron los que más subieron y bajaron en el Balón de Oro masculino 2025.
Principales ascensos
Jugador
Club
Ranking 2024
Ranking 2025
Cambio General
Cole Palmer
Chelsea
25º
8º
+17
Ousmane Dembélé
PSG
Sin rankear
1º
N/A
Vitinha
PSG
27º
3º
+24
Raphinha
FC Barcelona
Sin rankear
5º
N/A
Salah
Liverpool
Sin rankear
4º
N/A
Pedri
FC Barcelona
Sin rankear
11º
N/A
Hakimi
PSG
Sin rankear
6º
N/A
Scott McTominay
Napoli
Sin rankear
18º
N/A
Kvaratskhelia
PSG
Sin rankear
12º
N/A
Dembélé llama la atención al pasar de no estar clasificado a ganar el premio, pero Vitinha y Cole Palmer destacan como jugadores que ya aparecían en 2024 y que lograron grandes avances de un año a otro, escalando 24 y 17 puestos respectivamente.
El ganador final nunca había sido nominado para el mayor galardón individual en el fútbol hasta esta edición.
Entre los que tampoco figuraban el año pasado y sí en la ceremonia de 2025, tres estrellas se metieron en el Top 10: Mohamed Salah, Raphinha y Achraf Hakimi, mientras que Pedri ocupó el puesto 11.
En particular, Salah y Raphinha fueron considerados favoritos para el premio en varios momentos de la temporada pasada, aunque a medida que el PSG se puso en marcha, Dembélé comenzó a despegarse del resto.
Peores bajadas
Jugador
Club
Ranking 2024
Ranking 2025
Cambio general
Rodri
Manchester City
1º
Sin rankear
N/A
Vinicius Jr
Real Madrid
2º
16º
-14
Bellingham
Real Madrid
3º
23º
-20
Carvajal
Real Madrid
4º
Sin rankear
N/A
Haaland
Manchester City
5º
26º
-21
Lautaro Martínez
Inter de Milán
7º
20º
-13
Phil Foden
Manchester City
11º
Sin rankear
N/A
Florian Wirtz
Liverpool
12º
29º
-17
Las caídas de Rodri y Dani Carvajal de la lista de nominados al Balón de Oro 2025 están rodeadas de matices, ya que ambos pasaron la mayor parte de la temporada 2024–25 recuperándose de lesiones. Rodri, de hecho, estaba en muletas cuando recogió su premio en 2024.
Vinícius Júnior y Jude Bellingham, del Real Madrid, junto con Erling Haaland, delantero del Manchester City, sufrieron descensos notables. Lautaro Martínez salió del Top 10 al pasar del séptimo al vigésimo puesto, mientras que Florian Wirtz, en su última temporada en el Leverkusen, cayó del puesto 12º a apenas entrar en el Top 30. Phil Foden, por su parte, desapareció completamente de la lista.
Otros jugadores que también quedaron fuera de la lista incluyen a Dani Olmo, Ademola Lookman, Martin Ødegaard, Federico Valverde, William Saliba, Antonio Rüdiger y Nico Williams.
