Sports Illustrated Fútbol

Clasificación del Balón de Oro: mayores ascensos y descensos del año 2024 al 2025

¿Qué jugadores continuaron ascendiendo y cuáles se quedaron fuera por completo?
Juan Antonio Ricoy|
Dembele
Dembele | FRANCK FIFE/GettyImages

El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño: Ousmane Dembélé se llevó el galardón por primera vez, convirtiéndose en el sexto jugador francés en conquistar el premio.

Dembélé fue la punta de lanza del París Saint-Germain que arrasó en competiciones francesas y europeas, incluyendo la primera Champions League en la historia del club. En otras categorías, Lamine Yamal se convirtió en el primer jugador en ganar dos Trofeos Kopa de manera consecutiva, Gianluigi Donnarumma fue reconocido como el mejor portero y Viktor Gyökeres fue nombrado el mejor delantero.

En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí conquistó un histórico tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, igualando a Lionel Messi como los únicos en ganar el galardón tres veces seguidas. Además, hubo primeras ganadoras en los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller de la rama femenina, con Vicky López, Hannah Hampton y Ewa Pajor todas reconocidas.

Revisando las listas de finalistas de 2024 y 2025, hubo movimientos importantes para numerosos jugadores. Veamos quiénes fueron los que más subieron y bajaron en el Balón de Oro masculino 2025.

Principales ascensos

Jugador

Club

Ranking 2024

Ranking 2025

Cambio General

Cole Palmer

Chelsea

25º

+17

Ousmane Dembélé

PSG

Sin rankear

N/A

Vitinha

PSG

27º

+24

Raphinha

FC Barcelona

Sin rankear

N/A

Salah

Liverpool

Sin rankear

N/A

Pedri

FC Barcelona

Sin rankear

11º

N/A

Hakimi

PSG

Sin rankear

N/A

Scott McTominay

Napoli

Sin rankear

18º

N/A

Kvaratskhelia

PSG

Sin rankear

12º

N/A

Dembélé llama la atención al pasar de no estar clasificado a ganar el premio, pero Vitinha y Cole Palmer destacan como jugadores que ya aparecían en 2024 y que lograron grandes avances de un año a otro, escalando 24 y 17 puestos respectivamente.

El ganador final nunca había sido nominado para el mayor galardón individual en el fútbol hasta esta edición.

Entre los que tampoco figuraban el año pasado y sí en la ceremonia de 2025, tres estrellas se metieron en el Top 10: Mohamed Salah, Raphinha y Achraf Hakimi, mientras que Pedri ocupó el puesto 11.

En particular, Salah y Raphinha fueron considerados favoritos para el premio en varios momentos de la temporada pasada, aunque a medida que el PSG se puso en marcha, Dembélé comenzó a despegarse del resto.

Peores bajadas

Jugador

Club

Ranking 2024

Ranking 2025

Cambio general

Rodri

Manchester City

Sin rankear

N/A

Vinicius Jr

Real Madrid

16º

-14

Bellingham

Real Madrid

23º

-20

Carvajal

Real Madrid

Sin rankear

N/A

Haaland

Manchester City

26º

-21

Lautaro Martínez

Inter de Milán

20º

-13

Phil Foden

Manchester City

11º

Sin rankear

N/A

Florian Wirtz

Liverpool

12º

29º

-17

Las caídas de Rodri y Dani Carvajal de la lista de nominados al Balón de Oro 2025 están rodeadas de matices, ya que ambos pasaron la mayor parte de la temporada 2024–25 recuperándose de lesiones. Rodri, de hecho, estaba en muletas cuando recogió su premio en 2024.

Vinícius Júnior y Jude Bellingham, del Real Madrid, junto con Erling Haaland, delantero del Manchester City, sufrieron descensos notables. Lautaro Martínez salió del Top 10 al pasar del séptimo al vigésimo puesto, mientras que Florian Wirtz, en su última temporada en el Leverkusen, cayó del puesto 12º a apenas entrar en el Top 30. Phil Foden, por su parte, desapareció completamente de la lista.

Otros jugadores que también quedaron fuera de la lista incluyen a Dani Olmo, Ademola Lookman, Martin Ødegaard, Federico Valverde, William Saliba, Antonio Rüdiger y Nico Williams.

Más noticias sobre el Balón de Oro

Published | Modified
Juan Antonio Ricoy
JUAN ANTONIO RICOY

Estudiante de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Aficionado y amante del fútbol. Desde que tengo uso de razón he estado vinculado a este deporte de una manera u otra. Tengo la suerte de poder combinar dos de mis pasiones: el fútbol y comunicar.

Home/Futbol