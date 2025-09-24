Clasificación del Balón de Oro: mayores ascensos y descensos del año 2024 al 2025

El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño: Ousmane Dembélé se llevó el galardón por primera vez, convirtiéndose en el sexto jugador francés en conquistar el premio.

Dembélé fue la punta de lanza del París Saint-Germain que arrasó en competiciones francesas y europeas, incluyendo la primera Champions League en la historia del club. En otras categorías, Lamine Yamal se convirtió en el primer jugador en ganar dos Trofeos Kopa de manera consecutiva, Gianluigi Donnarumma fue reconocido como el mejor portero y Viktor Gyökeres fue nombrado el mejor delantero.

En el fútbol femenino, Aitana Bonmatí conquistó un histórico tercer Balón de Oro Femenino consecutivo, igualando a Lionel Messi como los únicos en ganar el galardón tres veces seguidas. Además, hubo primeras ganadoras en los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller de la rama femenina, con Vicky López, Hannah Hampton y Ewa Pajor todas reconocidas.

Revisando las listas de finalistas de 2024 y 2025, hubo movimientos importantes para numerosos jugadores. Veamos quiénes fueron los que más subieron y bajaron en el Balón de Oro masculino 2025.

Principales ascensos

Jugador Club Ranking 2024 Ranking 2025 Cambio General Cole Palmer Chelsea 25º 8º +17 Ousmane Dembélé PSG Sin rankear 1º N/A Vitinha PSG 27º 3º +24 Raphinha FC Barcelona Sin rankear 5º N/A Salah Liverpool Sin rankear 4º N/A Pedri FC Barcelona Sin rankear 11º N/A Hakimi PSG Sin rankear 6º N/A Scott McTominay Napoli Sin rankear 18º N/A Kvaratskhelia PSG Sin rankear 12º N/A

Dembélé llama la atención al pasar de no estar clasificado a ganar el premio, pero Vitinha y Cole Palmer destacan como jugadores que ya aparecían en 2024 y que lograron grandes avances de un año a otro, escalando 24 y 17 puestos respectivamente.

El ganador final nunca había sido nominado para el mayor galardón individual en el fútbol hasta esta edición.

Entre los que tampoco figuraban el año pasado y sí en la ceremonia de 2025, tres estrellas se metieron en el Top 10: Mohamed Salah, Raphinha y Achraf Hakimi, mientras que Pedri ocupó el puesto 11.

En particular, Salah y Raphinha fueron considerados favoritos para el premio en varios momentos de la temporada pasada, aunque a medida que el PSG se puso en marcha, Dembélé comenzó a despegarse del resto.

Peores bajadas

Jugador Club Ranking 2024 Ranking 2025 Cambio general Rodri Manchester City 1º Sin rankear N/A Vinicius Jr Real Madrid 2º 16º -14 Bellingham Real Madrid 3º 23º -20 Carvajal Real Madrid 4º Sin rankear N/A Haaland Manchester City 5º 26º -21 Lautaro Martínez Inter de Milán 7º 20º -13 Phil Foden Manchester City 11º Sin rankear N/A Florian Wirtz Liverpool 12º 29º -17

Las caídas de Rodri y Dani Carvajal de la lista de nominados al Balón de Oro 2025 están rodeadas de matices, ya que ambos pasaron la mayor parte de la temporada 2024–25 recuperándose de lesiones. Rodri, de hecho, estaba en muletas cuando recogió su premio en 2024.

Vinícius Júnior y Jude Bellingham, del Real Madrid, junto con Erling Haaland, delantero del Manchester City, sufrieron descensos notables. Lautaro Martínez salió del Top 10 al pasar del séptimo al vigésimo puesto, mientras que Florian Wirtz, en su última temporada en el Leverkusen, cayó del puesto 12º a apenas entrar en el Top 30. Phil Foden, por su parte, desapareció completamente de la lista.

Otros jugadores que también quedaron fuera de la lista incluyen a Dani Olmo, Ademola Lookman, Martin Ødegaard, Federico Valverde, William Saliba, Antonio Rüdiger y Nico Williams.

Más noticias sobre el Balón de Oro