Cole Palmer revela la preocupante magnitud de sus problemas con las lesiones

El centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, ha admitido que su larga lucha contra una lesión en la ingle a principios de esta temporada le impidió incluso disparar a puerta. El jugador de 23 años se retiró del calentamiento previo al segundo partido de la Premier League del equipo por entonces dirigido por Enzo Maresca y acabó perdiéndose un total de 19 partidos con su club y selección en dos periodos distintos de baja, el segundo de los cuales se prolongó por una fractura en un dedo del pie.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Una serie de problemas menores han contribuido a la que ha sido la peor temporada de la carrera de Palmer en cuanto a lesiones, y era evidente que no estaba en plena forma durante gran parte de la temporada actual.

Con 10 goles y tres asistencias en 26 partidos, Palmer está recuperando poco a poco su mejor nivel. Se mostró confiado en la victoria por 7-0 sobre el Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup del sábado, tras la cual reveló lo difícil que ha sido su lucha contra las lesiones.

“Me siento bien. Físicamente me siento bien, por fin puedo volver a disparar, puedo volver a hacer de todo. Ahora solo queda seguir así y rendir al máximo. Siento que he superado una mala racha”, declaró a los medios del club tras capitanear al equipo ante la ausencia del lesionado Reece James y el sancionado Enzo Fernández.

Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

La temporada de Palmer ha reflejado el malestar generalizado que rodea al Chelsea este año: el rendimiento ha sido irregular y los Blues han tenido dificultades para compensar la ausencia de su estrella.

Ver a Palmer en plena forma es un alivio para los aficionados Blues, que se preparan para un final de temporada crucial, que incluye un viaje a Wembley para enfrentarse al Leeds en las semifinales de la FA Cup a finales de este mes, siendo este el único frente donde aún pueden ser campeones.

Lo más importante para el Chelsea es la lucha por la clasificación para la UEFA Champions League. Una racha desastrosa antes del parón internacional ha dejado al equipo de Liam Rosenior fuera de la zona de clasificación, a un punto del Liverpool, quinto clasificado, y a seis de los cuatro primeros. Por suerte para los londinenses, se espera que Inglaterra reciba cinco plazas para la UEFA Champions League este año.

El Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Tottenham Hotspur son rivales que el Chelsea podría alcanzar antes de que termine la temporada. Rosenior necesita que sus jugadores clave den un paso al frente, y Palmer encabeza esa lista.

England v Japan - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Para el talentoso 10 existe una motivación adicional: las lesiones han limitado su rendimiento con el nuevo seleccionador inglés, Thomas Tuchel, quien cuenta con una plantilla repleta de mediocampistas ofensivos para la selección de 26 jugadores para el Mundial 2026, y su puesto en el equipo está lejos de estar garantizado si Palmer no rinde al nivel esperado. Un buen final de temporada enviaría un mensaje contundente a Tuchel y daría a todos en Stamford Bridge motivos para celebrar este verano.

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