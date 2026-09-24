Comienza la era de Zinedine Zidane en Francia con un sorprendente cambio para Kylian Mbappé

Nuevo seleccionador, nueva era en la selección francesa. Zinedine Zidane, ha afirmado que prefiere a Kylian Mbappé como extremo izquierdo, en lugar de como delantero centro, por lo que la superestrella del Real Madrid se enfrentará a un cambio de posición.

Zidane hizo estas declaraciones al dar a conocer su primera convocatoria con Francia desde que asumió el cargo de seleccionador este verano. Les Bleus se enfrentarán enfrentarse a las selecciones de Turquía, Italia y Bélgica en dos ocasiones en este parón internacional de septiembre y octubre en la UEFA Nations League

Al ser preguntado por Mbappé en la rueda de prensa, el técnico declaró a los periodistas: “Mbappé será mi capitán. Puede jugar en las tres posiciones de ataque. Personalmente, me gusta más por la izquierda”.

France Training session | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según informan desde RMC Sport, Zidane también ha hablado en privado con Mbappé para comunicarle sus intenciones de cara a los próximos partidos.

Aunque Mbappé seguirá siendo el primer capitán de Francia, el nuevo seleccionador ha elegido un grupo de cuatro líderes en el que se incluye a Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot y Jules Koundé.

¿Cuál es la mejor posición de Mbappé?

La banda izquierda no es una posición desconocida para Mbappé, que ha jugado en ese flanco en 32 de sus 106 partidos con la selección desde su debut en 2017, en los que ha marcado 21 goles y ha dado 16 asistencias desde esa posición. También tiene experiencia en el lado contrario y es bien sabido que jugó en la banda derecha en una formación 4-2-3-1 durante la victoria de Francia en el Mundial de 2018.

Sin embargo, hace tiempo que no juega como extremo con la selección francesa y, en la actualidad, suele actuar como delantero centro puro tanto en el Real Madrid como con la selección.

Jugando como delantero, Mbappé anotó 58 goles en 60 partidos con su club y con la selección la temporada pasada y fue el máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial de 2026.

Aun así, la posición en la que Mbappé mejor ha rendido ha sido motivo de controversia para muchos desde su fichaje por el Real Madrid en 2024. Su capacidad goleadora nunca ha estado en duda, pero su tendencia a abrirse a la banda y ocupar los mismos espacios que su compañero Vinícius Júnior se ha considerado un problema.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

Tras la derrota en el derbi madrileño antes del parón internacional, el diario L’Équipe publicó una imagen de las posiciones medias de los jugadores del Real Madrid durante el partido, en la que se veía a Mbappé y a Vinícius Júnior prácticamente uno encima del otro.

Ante la decepcionante racha del brasileño en este inicio de temporada, han surgido algunas voces que piden que se desplace a Mbappé hacia la izquierda, con el fin de dar cabida en la alineación a Carlos Espí.

Mbappé vuelve a los entrenamientos tras su enfermedad

Mbappé se perdió el entrenamiento con la selección francesa del martes debido a una indisposición por «síntomas similares a los de la gripe».

El capitán participó en el entrenamiento en el gimnasio el lunes tras reunirse con el grupo, pero al día siguiente no acudió a las primeras sesiones colectivas de la era Zidane y, como medida de precaución, se le eximió de participar en las actividades y permaneció en su habitación.

No obstante, el miércoles ya volvió a los entrenamientos y todo apunta a que jugará el viernes contra Turquía y lo hará como titular.

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