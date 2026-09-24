Kylian Mbappé descarta seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y su longeva carrera como futbolista profesional

Kylian Mbappé ha admitido que no se ve jugando hasta pasados ​​los cuarenta años, a diferencia de su ídolo Cristiano Ronaldo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

El jugador de 27 años es un firme candidato para ganar el Balón de Oro de este año. Además, ya consolidó aún más su lugar en los libros de historia del fútbol al convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo este verano.

La candidatura de Mbappé al máximo galardón individual del fútbol se ve respaldada por sus títulos de máximo goleador tanto en La Liga como en la Champions League en la temporada 2025-26. Su cifra de 15 goles en esta última competición solo ha sido superada por Ronaldo.

Mbappé es un reconocido admirador de Ronaldo, y las comparaciones entre ambos se han vuelto más frecuentes desde el fichaje del francés por el Real Madrid en 2024. A principios de esta temporada, Mbappé alcanzó la cifra de 100 participaciones en goles (goles y asistencias) con el conjunto blanco, convirtiéndose en el segundo jugador más rápido en lograr esta hazaña para el club, solo por detrás de —lo has adivinado— Ronaldo.

Mbappé no cree que vaya a jugar hasta los 41 años

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Sin embargo, hay un aspecto en el que es poco probable que Mbappé emule al cinco veces ganador del Balón de Oro: la longevidad.

En declaraciones al diario BILD, al actual número 10 del Real Madrid se le preguntó si se veía siguiendo el ejemplo de Ronaldo y continuando en activo hasta los 41 años.

"Seamos sinceros, teniendo en cuenta el país para el que juego: Francia nunca me dejaría jugar hasta los 41 años", respondió Mbappé entre risas, haciendo referencia al desgaste físico que supone representar a su país.

"Pero Cristiano demuestra que, si estás bien física y mentalmente, puedes jugar a este alto nivel durante mucho tiempo. En mi caso, sin embargo, no creo que eso sea posible".

¿Debería Mbappé ganar el Balón de Oro?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2022 | ALAIN JOCARD/GettyImages

Mbappé ha sido nominado en ocho ocasiones, pero nunca ha logrado superar el tercer puesto (en 2023) en la clasificación del Balón de Oro. Al no haber aparentemente un candidato claro destinado a alzarse con el trofeo en esta ocasión, el delantero figura entre un reducido grupo de aspirantes con opciones reales.

Declaró a *France Football* que cree que puede ganarlo y calificó sus propios logros individuales de «impresionantes».

Si bien el registro goleador de Mbappé en la temporada 2025-26 fue indudablemente magnífico, lo que podría jugar en su contra a ojos de los votantes es la ausencia de títulos colectivos. El Real Madrid se quedó en blanco en todas las competiciones —una vez más—, mientras que Francia cayó ante España en la semifinal de la Copa del Mundo.

Por otro lado, sus principales rivales por el galardón —Harry Kane, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé— conquistaron títulos importantes. Kane incluso superó a Mbappé en cifras goleadoras a lo largo de la temporada, alcanzando la asombrosa cifra de 73 tantos entre su club y su selección.

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha expresado su apoyo tácito a Mbappé, comentando a la prensa a principios de mes: «No se puede conceder el Balón de Oro a un jugador simplemente por haber ganado la Champions League o el Mundial. El Balón de Oro debería ser para aquel jugador al que, cuando se retire, se le eche de menos para siempre.

«El mejor jugador del mundo es otra cosa, y no está ni en el PSG ni en la selección española».

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